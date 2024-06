Seis dicas para pegar a estrada com segurança

O mês de julho é marcado pelas férias escolares aqui no Brasil. Com isso, o movimento nas estradas aumenta consideravelmente e a atenção deve ser redobrada para que o condutor e sua família não enfrentem nenhum transtorno. Como forma de prevenir problemas, a preparação para a viagem deve começar bem antes de ir para a estrada, verificando se o veículo está em perfeitas condições para rodar com segurança.

Para auxiliar os condutores nesta viagem segura e sem contratempos, os especialistas da LeasePlan | ALD Automotive, empresa global em mobilidade sustentável que oferece serviços de locação, terceirização e gerenciamento de frotas, listaram alguns cuidados com o carro antes de viajar. Confira:

1 – Checar as luzes do veículo:

É indispensável conferir se as lâmpadas do farol estão funcionando para viajar com mais segurança e evitar multas. Outras luzes que você precisa verificar são as do painel, já que elas são a comunicação do carro com o motorista, e podem indicar possíveis problemas. Entenda o que cada cor de luz no painel indica:

Amarelo – indica que há algum problema, mas que o veículo ainda consegue andar mais alguns quilômetros para procurar ajuda;

Vermelho – indica que o veículo deve ser parado imediatamente;

Azul e verde – indicam que algum equipamento está ligado, mas não é necessária intervenção mecânica.

2 – De olho nos pneus:

Os pneus são responsáveis pela aderência do veículo ao chão, proporcionando estabilidade na direção. Sendo assim, é indispensável verificar o estado em que se encontra o pneu do carro, para entender se não há nenhum desgaste excessivo. Além disso, calibre os pneus de acordo com as instruções no manual. É importante lembrar que alguns modelos de veículo tem uma calibragem diferente para os pneus na estrada e na cidade. Não se esqueça de verificar as condições do estepe e calibrá-lo assim como os demais.

3 – Atenção ao freio:

O freio é uma peça-chave para a segurança de qualquer veículo. Por isso, muita atenção a possíveis vazamentos, barulhos ou também perda de eficiência ao frear. É importante que um mecânico verifique se todos os itens do sistema de freio estão em boas condições, como as pastilhas, sapatas e os discos.

4 – Verificar líquido de arrefecimento, óleo motor e água:

O sistema de arrefecimento do veículo, é responsável pelo resfriamento do motor, evitando o aumento da temperatura e sobrecarga nas peças do carro. Sendo assim, verifique se o líquido de arrefecimento está no nível adequado. Aproveite também para observar o radiador e conferir se o nível da água no reservatório é o suficiente.

Outro item que você precisa verificar no veículo é o fluído do motor, que também ajuda a resfriar o sistema e evitar o atrito entre as peças. O óleo precisa sempre estar em nível adequado e ser substituído no tempo ou quilometragem indicados.

5 – Itens de segurança:

Depois destes 5 passos, não se esqueça de checar outros itens de segurança do veículo, como o extintor, macaco, chave de roda e triângulo. Verifique também o limpador de para-brisa do veículo, tenha certeza de que as borrachas estão em bom estado, e não se esqueça de completar o nível do reservatório de água do limpador.

6 – Revisões do manual sempre em dia:

No manual, o fabricante determina o período (ou a quilometragem rodada) em que as revisões devem ocorrer. A cada revisão, é checado e trocado alguns componentes do carro.

Quem está sempre em dia com essas revisões tem mais garantia contra problemas mecânicos que podem influenciar no controle do carro. Além disso, evita que, caso haja necessidade de esperar a chegada de determinada peça, o que pode prolongar o período do carro parado na oficina, impacte na data da viagem. Tudo certo? Boa viagem! (Foto: Divulgação).