Schaeffler treinou 618 pessoas durante Autopar 2024

A participação da Schaeffler na Autopar – uma das grandes feiras do segmento de autopeças do Brasil, que aconteceu em Curitiba/PR de 8 a 11 de maio – foi um sucesso de público. Reparadores, clientes e parceiros, visitaram o estande da empresa para networking, capacitação e estreitamento de laços com o time Schaeffler. Somente no Espaço Super Dicas Repxpert, 618 pessoas receberam treinamentos sobre os produtos das linhas LuK, INA e FAG. “A Autopar deixou de ser uma feira regional, para virar um evento de abrangência nacional. Além de nossos clientes da região, tivemos a visita de vários clientes do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Pretendemos estar presentes na próxima edição da feira, levando surpresas e novidades, já que estamos sempre olhando para o futuro”, afirmou Bruno de Carvalho Martorelli, gerente de vendas da Schaeffler.

Durante os quatro dias de feira, o Espaço Super Dicas Repxpert abordou, de uma em uma hora, os seguintes, temas: Dicas de Instalação do Sistema de Acionamento Hidráulico; Dicas de instalação do Sistema de Embreagem; Instalação de Bomba d´água e TMM; Instalação dos Componentes do Trem de válvulas; Instalação de Rolamentos de Roda, posicionamentos do ABS e Instalação dos RIU´s. Os treinamentos foram ministrados, respectivamente, pelos técnicos Ricardo Doriguelo De Melo, Atílio Gioielli e Werner Heinrichs.

“Hoje, a procura por informação é grande já que os veículos vêm evoluindo demasiadamente na última década e as tecnologias têm se modificado bastante. Falamos muito em carros híbridos e, consequente, os sistemas de transmissão para atendê-los não são mais os mesmos. É impossível pensar em trabalhar como se trabalhava há dez anos. A cada seis minutos, aproximadamente, nós temos um novo produto automotivo no mercado. Isso é a realidade do mundo automotivo e a Schaeffler vem acompanhando todas essas mudanças com a preocupação de preparar o perfil desse reparador para o hoje e para o amanhã”, destaca Werner Heinrichs.

O consultor Hélio Neves da Silva, de Santa Catarina, participou do treinamento sobre Instalação de Bomba d´água e TMM, com objetivo de se aprimorar sobre as novas tecnologias, para compartilhar com seus clientes. “Participar de iniciativas como essa é uma forma de abrir nossa cabeça para o novo. A Schaeffler é uma marca de expressão no mercado e, a partir de agora, posso indica-la também aos meus clientes”.

A família Couto, proprietária da Fercouto Auto-Peças, participou unida do treinamento que abordou a Instalação de Sistemas de Embreagem. “Viemos em busca de reciclagem. Queremos estar por dentro das novidades”, ressaltou Marcel Couto, acompanhado da esposa e sobrinho.

A palestra da influencer Bárbara Brier, foi a atração do estande da Schaeffler no segundo dia da feira, ao compartilhar ‘5 dicas para destacar sua oficina’. “A minha parceria com a Schaeffler é uma via de mão dupla que dá muito certo, já que ela tem a visão de capacitar o setor e isso vai ao encontro do meu trabalho, pois treino meus clientes para que eles entendam, entre outras questões, que usar produtos de qualidade é reflexo de confiança e credibilidade”, destacou Bárbara.

Tales Domingues, conhecido como “Dr. Carro”, mecânico e influenciador automotivo, também compartilhou seu conhecimento sobre o setor no treinamento que encerrou o último dia da Autopar. “A Schaeffler, com as suas marcas LuK, INA e FAG, é pioneira nas inovações, na sustentabilidade e na excelência dos seus produtos. Estamos sempre de olho no presente e no futuro, entregando as melhores soluções para os nossos clientes. Poder passar esses quatro dias ao lado de muitos deles foi extremamente gratificante. Obrigada a todos que foram nos prestigiar na Autopar 2024”, agradece o gerente Bruno Martorelli. (Foto: Schaffler/Divulgação).