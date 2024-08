Saúde na Estrada da Ipiranga está no Paraná com exames gratuitos

O Saúde na Estrada, iniciativa itinerante de saúde e responsabilidade social da Ipiranga, retorna às estradas nacionais para mais uma temporada dedicada ao cuidado com a saúde e bem-estar de caminhoneiros e comunidades próximas aos postos Ipiranga Rodo Rede de todo o país. Ao todo, este ano, serão realizados 98 eventos, em 95 cidades brasileiras, percorrendo 16 estados. A carreta chega ao Paraná nesta segunda-feira (05/08), na cidade de Santa Mariana, no Posto Yoshida; seguindo no dia 6 para Santo Antônio da Platina, no Auto Posto Cristalina; e no dia 7 finalizando a rota na cidade de Siqueira Campos, no Posto Recanto.

A trajetória do Saúde na Estrada traz números e resultados relevantes. Ao longo dos últimos 17 anos, o projeto beneficiou mais de 700 mil pessoas, atendendo a quase 230 municípios, em 22 estados. Com mais de 1.620 eventos realizados e 600 mil quilômetros percorridos, a iniciativa teve o apoio de mais de 55 mil profissionais da saúde voluntários.

“O Saúde na Estrada representa o compromisso da Ipiranga com a jornada de mobilidade dos brasileiros, em especial do público das estradas. Ao mesmo tempo em que oferecemos produtos e serviços que facilitam o dia a dia dos consumidores, também levamos um programa voltado para o cuidado com a saúde, qualidade de vida e bem-estar dos que trabalham ou vivem nas estradas, como caminhoneiros e população do entorno. Temos orgulho dos resultados desse projeto, que vem fazendo a diferença na vida das pessoas e leva para as rodovias o nosso propósito, que é de abastecer a vida em movimento”, comenta Bárbara Miranda, vice-presidente de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da Ipiranga.

Serviços

O Saúde na Estrada disponibiliza exames focados no check-up básico de saúde, incluindo medições de oximetria para avaliar a oxigenação no sangue, temperatura corporal, pressão arterial e batimentos cardíacos. Além disso, são oferecidos testes oftalmológicos, avaliações de glicemia para monitorar o nível de açúcar no sangue, bioimpedância para determinar a composição corporal e avaliar o estado nutricional, testes rápidos para detecção de HIV, sífilis; e hepatite B e C.

Também serão disponibilizadas vacinas, em conjunto com as secretarias municipais de saúde. Serão aplicadas vacinas para H1N1, Covid, Tétano, Rubéola, Hepatite B e Febre Amarela.

Além dos serviços de saúde, a carreta prioriza o bem-estar e a segurança dos motoristas. Para isso, a carreta conta com Espaço Zen, equipada com cadeiras de massagem para proporcionar momentos de relaxamento e com serviços de barbearia a todos os frequentadores. A carreta também irá oferecer orientações de trânsito, visando a segurança de todos nas estradas, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

História e impacto social – Durante o período da pandemia, foram implementadas diversas iniciativas para apoiar os motoristas. Isso incluiu a distribuição de kits de higiene, a realização de testes rápidos e a administração de vacinas. Além disso, a Ipiranga, por meio do Saúde na Estrada, ofereceu cerca de 4 milhões de refeições em uma ação de troca de pontos do Km de Vantagens Caminhoneiro.

Serviço:

Saúde na Estrada 2024:

Horário: 9 às 17 horas

05/8 – Posto Yoshida:

Rodovia BR-369, Km 79,6 – Santa Mariana (PR);

06/8 – Auto Posto Cristalina Ltda:

Rodovia BR-153, Km 30 – S/N – Santo Antônio da Platina (PR);

07/8 – Posto Recanto Ltda:

Rodovia PR-092 S/N, Km 290 – Siqueira Campos (PR).

(Foto: Ipiranga/Divulgação).