Saiba como a tecnologia pode minimizar riscos

A presença de veículos de duas rodas nas estradas, ruas e avenidas do Brasil tem crescido ano após ano. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), a quantidade de motos nas ruas brasileiras passou de 18 milhões, em 2013, para 32 milhões em 2023 – um salto de 78% em dez anos. Com o aumento da circulação de motocicletas no país, tecnologias para auxiliar na condução de motos se tornam cada vez mais necessárias.

Os acidentes com motos ainda são uma preocupação no país. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), são registrados em média 77 acidentes com motos por dia nas rodovias federais. Dados do Ministério da Saúde do Brasil contabilizam que mais de 1,2 milhão de pessoas foram hospitalizadas em 2023, em decorrência de acidentes envolvendo motos. Esse número representa um aumento de 32% nos últimos dez anos. Adicionalmente, 29% a 47% dos acidentes de trânsito com motocicletas estão ligados a força de frenagem insuficiente ou queda por frenagem incorreta, afirma estudo (Alemanha, GIDAS (2001-2004) / India, RASSI (2011-2016) / Thailand, Kasantikulet. Al “Motorcycle accident causation and identification of counte rmeasures Thailand – Bangkok” 2001).

ABS para motos

No mês de celebração do Dia do Motociclista, a Bosch quer provocar uma reflexão sobre como algumas dessas perdas poderiam ser evitadas, com tecnologia e soluções que contribuem para oferecer mais segurança e conforto aos condutores de veículos de duas rodas. Como exemplo de tecnologia, o Sistema Antibloqueio de Frenagem (ABS) impede o travamento das rodas e melhora a estabilidade da motocicleta, o que pode ajudar a salvar vidas. Dados do World Health Organization e Highway Loss Data Institute estimam que o ABS reduz de 34% a 42% dos acidentes fatais de trânsito.

Legislação na América Latina

No Brasil, em 2014, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) tornou obrigatório o uso do ABS nas duas rodas para motos de 300 cilindradas ou mais e em pelo menos uma das rodas para veículos menores que 300 cilindradas. Neste último caso, o fabricante pode optar ainda pelo Sistema de Frenagem Combinada das Rodas (CBS – Combined Braking System).

Já a Argentina e o Chile tornaram obrigatório, em 2024, o uso do ABS para motos com cilindrada maior que 250 e 150, respectivamente. A Colômbia, por sua vez, se equiparará a, aproximadamente, outros 35 países, passando a exigir o ABS para motos com cilindrada maior que 150, a partir de outubro de 2025, e maior que 125, a partir de abril de 2027.

Funcionalidades para segurança e conforto com o ABS Bosch para motos

Adicionalmente, a Bosch oferece, com a tecnologia ABS, algumas funções complementares, como:

Mitigação de levantamento da roda traseira: reduz a pressão no freio da roda dianteira para manter a roda traseira no chão durante uma frenagem forte;

reduz a pressão no freio da roda dianteira para manter a roda traseira no chão durante uma frenagem forte; Mitigação de levantamento da roda dianteira: controla a potência do motor para minimizar o risco da roda dianteira se levantar durante uma condição de aceleração intensa da motocicleta;

controla a potência do motor para minimizar o risco da roda dianteira se levantar durante uma condição de aceleração intensa da motocicleta; Controle de tração: durante a aceleração, regula o torque máximo do motor para prevenir o escorregamento da roda traseira e consequentemente melhorar a estabilidade do veículo;

durante a aceleração, regula o torque máximo do motor para prevenir o escorregamento da roda traseira e consequentemente melhorar a estabilidade do veículo; Sistema eletrônico de frenagem combinada: distribui, de maneira otimizada, o esforço de frenagem entre as rodas dianteira e traseira para aumento da estabilidade da motocicleta. Por exemplo, se o piloto somente freia a roda traseira, o sistema aciona também o freio da roda dianteira e vice-versa.

A Bosch continua contribuindo para reduzir os acidentes com motocicletas no Brasil e em todo o mundo, ao desenvolver e fornecer tecnologias de segurança para motocicletas, com o objetivo de concretizar a visão da empresa de “Tecnologia Para a Vida”. (Foto: Bosch/Divulgação).