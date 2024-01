Revisão do kit de reparo das juntas homocinéticas aumenta a vida útil

As juntas homocinéticas têm a importante função de transmitir a velocidade constante da saída do diferencial para as rodas, permitindo movimentos angulares e telescópicos resultante do movimento da suspensão. Por isso, a Nakata recomenda aos motoristas ficarem sempre atentos com a manutenção não só desses componentes, mas também de peças adjacentes, como o kit de reparo da junta homocinética, composto pela graxa de bissulfeto de molibdênio, usada para diminuir o desgaste e ampliar a vida útil da junta; a coifa de borracha, que envolve a junta, protegendo a graxa da entrada de água ou resíduos que possam causar desgaste; e abraçadeiras, anéis de metal, em forma de grampo, aplicados para fixar a coifa. As peças do kit reparo da junta homocinética protegem os componentes de desgaste e garantem sua durabilidade.

As peças do kit de reparo da junta homocinética estão sujeitas a diversos tipos de danos, por isso podem surgir problemas como ruptura das coifas pelo atrito com outros materiais, deterioração por exposição a produtos químicos ou devido ao tempo de uso e mau funcionamento da vedação da coifa decorrente de danos na abraçadeiras.

Graxa na caixa de roda tracionada ou pingos de graxa na garagem podem indicar danos no kit, além disso, a recomendação é fazer revisões periódicas em mecânico de confiança para avaliar as juntas homocinéticas e o kit de reparo.

