Renault recebe homenagem da cidade de Curitiba

A Renault do Brasil recebeu homenagem prestada pela Câmara Municipal de Curitiba pelos 25 anos de fabricação no Brasil. O evento aconteceu no Palácio Rio Branco, sede da Câmara Municipal de Curitiba. Participaram da solenidade o vereador Professor Euler, autor da homenagem, o vice-presidente da Câmara de Curitiba Vereador Tito Zeglin, o presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, Dario Paixão, entre outras autoridades.

“A cidade de Curitiba e a Renault têm o DNA da inovação em comum. Curitiba é a cidade mais inteligente do mundo, reconhecida internacionalmente por seus projetos de inclusão digital, de eletromobilidade, geração de energia limpa e fomento ao empreendedorismo e inovação. E na Renault, temos uma trajetória marcada pelo pioneirismo e pela inovação no país”, destacou Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil.

Em 25 anos de fábrica no Brasil foram produzidos mais de 3,5 milhões de veículos, sendo que mais de um milhão foram destinados à exportação. A Renault do Brasil é um polo exportador para os países da América Latina e desempenha papel estratégico para a marca Renault mundo, sendo o 2º maior mercado da marca Renault em 2022, depois da França.

Em 2020, a Renault do Brasil recebeu o reconhecimento do Fórum Econômico Mundial, em Davos, como referência na indústria 4.0, sendo a primeira e única indústria automotiva a conquistar este reconhecimento. A marca segue investindo em tecnologia com o Metaverso Industrial.

Os conceitos ESG estão no centro da estratégia de negócios da Renault do Brasil. O complexo industrial Ayrton Senna tem 40% da sua área de mata Atlântica preservada e desde 2016 é Aterro Zero, ou seja, todos os resíduos do processo produtivo são corretamente destinados.

Em 2023, a Renault deu um importante passo para evoluir ainda mais com a estratégia de gestão energética, se tornando autoprodutora de energia elétrica limpa de origem fotovoltaica, que abastece 100% das necessidades das fábricas e atividades administrativas. E no aspecto social, nos últimos 12 anos, o Instituto Renault já beneficiou mais de 865 mil pessoas em ações que promovem a inclusão e a segurança no trânsito.

A marca comemora 25 anos de produção no país projetando um futuro de crescimento e inovação. Enquanto prepara a chegada ao mercado brasileiro do Renault Kardian, novo SUV do segmento B, na última semana, durante a solenidade de celebração dos 25 anos, foi anunciado um novo investimento de R$ 2 bilhões para a produção de um novo SUV do segmento C no Complexo Ayrton Senna. Os investimentos no Brasil no período de 2021-2025 somam R$ 5,1 bilhões.