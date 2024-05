A Renault está revelando sua versão de alta performance do Rafale: o Renault Rafale E-Tech 4×4 300 cv. Fruto de todo o know-how da marca e da paixão das equipes, a nova motorização híbrida plug-in recarregável oferece o melhor de dois mundos, permitindo um uso no modo a combustão ou elétrico, dando preferência ao modo elétrico no dia a dia. O Renault Rafale E-Tech 4×4 300 cv vai muito além do motor de alta performance. Perfeitamente alinhado com seu tempo, ele é pra lá de eficiente, com até 1.000 km de autonomia (WLTP*). Com a inclusão do motor elétrico no eixo traseiro, o carro-chefe da marca conta com um sistema de tração integral ativo de forma permanente. Além dos equipamentos tecnológicos e de segurança de ponta, o Rafale E-Tech 4×4 300 cv otimiza a tração e aderência ao solo em qualquer circunstância. A versão Atelier Alpine eleva ainda mais o patamar de excelência em termos de prazer de dirigir, graças à parceria com os especialistas da marca Alpine. Com a tunagem do chassi realizada pelos engenheiros da Alpine Cars e o sistema inteligente de suspensão ativa, o Renault Rafale E-Tech 4×4 300 cv Atelier Alpine entrega um comportamento ao volante e prazer de dirigir do mais alto nível.

Escolha tecnológica estratégica

A motorização do Rafale E-Tech 4×4 300 cv é baseada no grupo motopropulsor E-Tech hybrid 200 cv, ao qual é associado um motor elétrico no eixo traseiro e uma bateria recarregável de grande capacidade. Com 22 kWh, ela oferece ao Rafale uma autonomia de até 100 quilômetros (WLTP*) no modo 100% elétrico.

Gerenciado pela tecnologia E-Tech, o motor a combustão associado aos três motores elétricos e à bateria entrega uma potência de 300 cv. A gestão da energia é otimizada continuamente, proporcionando uma relação performance / eficiência no melhor nível do mercado. O modelo oferece um nível de consumo de combustível de 0,7l / 100 km em uso misto WLTP, mantendo o nível moderado de 5,8 litros / 100 km mesmo quando a bateria está descarregada, graças à eficiência do motor a combustão e à grande capacidade da bateria (pendente da homologação WLTP).

Motor híbrido plug-in recarregável inédito

Sob o capô, o motor a combustão de 3 cilindros e 1,2 L conta com um novo turbocompressor, que eleva a potência para 110 kW, ou 150 cavalos (versus 96 kW ou 130 cavalos na versão E-Tech 200 cv) e o torque para 230 Nm (versus 205 Nm). A transmissão multimodos equipada com acoplamentos de garras foi adaptada a estas evoluções. O motor a combustão é associado a três motores elétricos (2 principais e 1 secundário), para uma potência máxima acumulada de 300 cv:

No eixo dianteiro, o motor elétrico principal entrega 50 kW (70 cv) e 205 Nm de torque;

O segundo motor elétrico principal conectado de forma permanente no eixo traseiro garante 100 kW (136 cavalos) e 195 Nm de torque;

O motor elétrico secundário do tipo HSG (High-voltage Starter Generator – Motor de Arranque / Gerador de Alta Tensão) entrega 25 kW (34 cv) e 50 Nm de torque.

Para uma experiência de condução dinâmica, os diferentes motores trabalham em sinergia para entregar todo seu potencial, oferecendo os seguintes níveis de performance:

0 a 100 km/h em 6,4 seg. (vs. 8,9 seg. para o E-Tech hybrid 200 cv);

80 a 120 km/h em 4,0 seg. (vs. 5,6 seg. para o E-Tech hybrid 200 cv);

Com o veículo parado, são necessários 26,9 segundos para arrancar e percorrer 1.000 metros.

A utilização no modo elétrico é assegurada pelos dois motores elétricos principais, alimentados por uma bateria de íons de lítio de 22 kWh / 400 V. Já o motor elétrico secundário do tipo HSG assegura a partida do motor de combustão e controla as trocas de marchas da transmissão automática, contribuindo também para recarregar a bateria.

Com potência máxima de recarga de 7,4 kW (32A), o tempo para recargar completamente a bateria é de:

2h10min para 0 a 80%:

2h55min para 0 a 100%.

Toda a expertise da Alpine em um chassi exclusivo

Além da versão de acabamento Esprit Alpine compartilhada com a versão E-Tech hybrid de 200 cv, o Rafale E-Tech 4×4 300 cv está disponível na inédita versão Atelier Alpine. Um nome que já diz tudo e remete à expertise avançada da Alpine Cars transferida para a Renault. O resultado deste compartilhamento de talentos permite oferecer “a experiência Alpine” ao volante do Renault Rafale. Concretamente, o chassi Atelier Alpine foi tunado por mais de uma dezena de engenheiros dedicados da Alpine Cars, com foco no desenvolvimento de:

Componentes exclusivos: amortecedores, molas, batentes de impacto, barra estabilizadora dianteira e traseira e rodas de 21 polegadas;

Sistema exclusivo de amortecimento controlado (suspensão ativa com câmera preditiva);

Modos específicos do Controle de Agilidade (ver página 4);

Calibração dos calculadores (ECUs) que comandam a frenagem, regeneração da frenagem, controle de estabilidade e trajetória, bem como a direção assistida;

Know-how especializado para acoplar a motorização ao chassi e os pneus esportivos Continental.

Suspensão ativa inédita na Renault

O Rafale E-Tech 4×4 300 cv Atelier Alpine se diferencia da versão Esprit Alpine pelo inovador sistema inteligente de suspensão autoajustável, acoplado a uma câmera localizada na parte superior do para-brisa. Batizado de suspensão ativa com câmera preditiva, este sistema leva em conta a velocidade e as reações do condutor para adaptar continuamente o amortecimento de acordo com os obstáculos à frente, como uma lombada ou alterações na superfície de rodagem.

Controle de Agilidade inovador

Na tela multimídia, o exclusivo menu “Chassis Control” do Rafale Atelier Alpine permite que o condutor regule os parâmetros do sistema 4Control Advanced, o perfil de amortecimento e os ângulos de esterçamento traseiro de três formas:

Comfort, ideal para os trajetos diários, principalmente na cidade;

ideal para os trajetos diários, principalmente na cidade; Dynamic, para um equilíbrio entre agilidade e nível de filtração;

para um equilíbrio entre agilidade e nível de filtração; Sport, que privilegia a dirigibilidade e o prazer de dirigir.

As configurações do Controle de Agilidade podem ser acessadas em todos os modos de condução (Eco, Comfort, Sport e MySense), exceto no modo Snow. Tendo em vista a multiplicidade de tecnologias reguláveis disponíveis na versão Atelier Alpine (4 motores, tração nas 4 rodas, 4 rodas direcionais, frenagem regenerativa e suspensão ativa), a escolha entre os 3 modos permite personalizar o Rafale de maneira bastante simples, de acordo com o desejo do condutor. Desenvolvidos pelos engenheiros de Alpine, os parâmetros de cada um dos modos de condução garantem que o Rafale Atelier Alpine estará sempre na configuração ideal.

Performance de carro 100% elétrico para um uso diário

O Renault Rafale E-Tech 4×4 300 cv é equipado com uma generosa bateria recarregável de 22 kWh, que funciona a 400 V. Quando totalmente carregada, ela permite uma autonomia de até 100 km (ciclo WLTP*) em modo 100% elétrico. Esta capacidade incentiva a recarga regular por meio da tomada.

Se o nível de carga da bateria for suficiente, a utilização no modo 100% elétrico é ativada por padrão nos modos Comfort e Eco, podendo ser mantida de acordo com os inputs do condutor. Ela também pode ser “forçada” selecionando o modo “Electric” por meio do botão EV MODE, localizado no apoio de braço central. Esta opção de energia é mantida para uma necessidade de potência de até 160 cavalos e velocidade máxima de 135 km/h. O botão EV MODE permite ativar um dos 3 modos seguintes por meio de um menu suspenso (drop-down):

Hybrid, ativado por padrão;

Electric, que ativa a condução “forçada” em modo 100% elétrico;

E-save, que ativa o motor a combustão desde a partida para recarregar até 25% da capacidade da bateria, antes de chegar a uma zona urbana, por exemplo.

No dia a dia, o Renault Rafale E-Tech 4×4 300 cv funciona como um carro 100% elétrico e fornece o mesmo tipo de sensações ao volante, principalmente a ausência de ruídos de funcionamento e reatividade na aceleração. Este prazer é potencializado pela frenagem regenerativa regulada por meio das borboletas localizadas no volante.

Até 1.000 km de autonomia

Graças à gestão otimizada da energia entre os diferentes tipos de motores, o consumo padrão segundo o ciclo WLTP* é de 0,7 litro / 100 km (15 gr. de CO2/km) com a bateria carregada e 5,8 litros/ 100 km (132 gr. de CO2/km) com bateria descarregada. Esta eficiência posiciona o Rafale E-Tech 4×4 300 cv no melhor nível do mercado dos SUVs de alta performance do segmento D. A engenhosidade e eficiência da tecnologia E-Tech permite oferecer as autonomias seguintes:

Até 100 km no modo 100% elétrico (WLTP*);

Autonomia acumulada de até 1.000 km com o tanque cheio de gasolina (tanque de 55 litros) e a bateria totalmente carregada (WLTP*). *pendente de homologação.

Tração inteligente proporciona segurança e condução dinâmica

Com seu novo motor elétrico localizado no eixo traseiro, o Renault Rafale E-Tech 4×4 de 300 cavalos conta com um sistema de tração nas 4 rodas permanentemente ativo. A tração de cada eixo é gerenciada automaticamente pelo sistema E-Tech conforme as condições de rodagem e o modo de condução selecionado por meio das regulagens MULTI-SENSE. A distribuição do torque pode variar instantaneamente de 100% nas rodas dianteiras (tração dianteira) a 100% nas rodas traseiras (tração traseira). De maneira geral, a tração dianteira é privilegiada a uma velocidade de até 70 km/h e a tração traseira para velocidades superiores. (Fotos: Renault/Divulgação).