Renault Master H2-Tech Prototype a hidrogênio tem 700 km de autonomia

O Novo Renault Master é o único veículo de sua categoria fabricado na França, com uma plataforma que permite diferentes motorizações (a combustão, elétrica e a hidrogênio) e todas as variantes de carrocerias fabricadas na mesma linha de montagem na fábrica de Batilly (nos arredores de Metz). A produção dos motores, caixa de câmbio e a montagem das baterias são realizadas na França e 84% dos fornecedores estão localizados na França.

Além das versões a combustão e elétricas já comercializadas, o novo Renault Master também estará disponível com a motorização a hidrogênio H2-Tech ao final de 2025.

Esta estreia mundial do Master H2-Tech Prototype anuncia as características da nova versão do furgão Master zero emissão desenvolvida pela HYVIA, a joint venture entre o Renault Group e a Plug dedicada à mobilidade a hidrogênio. Pioneira e líder em veículos comerciais leves elétricos há 15 anos, a Renault adotou a mesma estratégia para desenvolver suas soluções a hidrogênio, oferecendo mais uma opção de motorização sem comprometer o uso, além de oferecer um ecossistema construído para e com os clientes pessoa jurídica.

Oferecendo a melhor autonomia de seu segmento, de 700 quilômetros WLTP (Pendente de validação), bem como um tempo de recarga de 5 minutos, o Renault Master confirma sua posição de nova referência também movida a hidrogênio. Sem abrir mão de nada, esta versão zero emissão é adaptada aos diferentes usos intensos dos clientes pessoa jurídica, com versões furgão, plataforma-cabine, chassi-cabine e customizável para as necessidades de uso mais exigentes, graças aos nossos encarroçadores autorizados Renault Pro+.

O Novo Renault Master H2-Tech Prototype é uma grande inovação, cujo pioneirismo foi possível graças a toda a expertise em H2 desenvolvida pela HYVIA há mais de 3 anos, contando com o feedback dos clientes das duas primeiras versões H2-Tech, já disponíveis desde 2023. Esta inovação oferece confiabilidade e performance, graças a uma a arquitetura a hidrogênio totalmente integrada na plataforma desde a concepção do veículo, preservando tanto o tamanho da área de carga como a carga útil.

A arquitetura Dual Power a bateria & célula de combustível de nova geração conta com uma eficiência energética para oferecer uma autonomia inédita de até 700 km WLTP*, além de um sistema multimídia integrado que permite uma gestão otimizada da autonomia e do consumo de H2. O futuro Renault Master H2-Tech será comercializado pela Renault e se beneficiará de uma rede de concessionárias especialistas na motorização H2-Tech treinados para atender as particularidades para da venda e do serviço pós-venda desta nova versão a hidrogênio. O veículo será totalmente integrado na gama veículos comerciais leves da Renault e contará com toda a expertise comercial da marca.

O Renault Master H2-Tech sempre se beneficiará da expertise em H2 da HYVIA, com sua capacidade para iniciar, desenvolver e acompanhar os ecossistemas H2 com uma gama de modelos única e completa, que vai desde os furgões a hidrogênio, estações de recarga em H2, fornecimento de hidrogênio descarbonizado até soluções de financiamento. (Foto: Renault/Divulgação).