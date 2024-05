Ram anuncia nova parceria com a Duotone Kiteboarding Brasil

Líder no mercado de picapes premium, a Ram acaba de anunciar uma parceria inédita com a Duotone Kiteboarding Brasil, empresa que é referência na fabricação de equipamentos de Kitesurf no mundo, para unir duas paixões: as picapes e os esportes aquáticos.

Com o lançamento da Rampage, a marca passou a expandir a atuação no mercado para além das fronteiras do agronegócio, focando também em territórios de lifestyle e novos esportes.

Nesse sentido, nada melhor do que uma parceria entre duas marcas que se destacam em seus mercados: a Ram, que segue com resultados expressivos desde o ano passado, e a Duotone Kiteboarding, que fomenta a prática do kitesurf, esporte que fará sua estreia nas Olimpíadas de Paris, em julho deste ano.

Durante a parceria, as picapes inigualáveis da Ram vão acompanhar toda a programação da Duotone Experience pelo Brasil, uma kitetrip exclusiva que proporciona verdadeira imersão na atmosfera do esporte, percorrendo o litoral cearense, e que agora terá a companhia da 1500 e a Rampage, em todas as suas versões.

As versões mais esportivas do portfólio da Rampage, Rebel e R/T, serão os destaques nos eventos. Equipada com o moderno motor Hurricane 4, a picape conta com 272 cv de potência e acelera de 0 a 100 km/h em 6,9 segundos. Além de alto nível de acabamento, com materiais nobres, som premium e detalhes quem incrementam ainda mais o visual esportivo.

Lançamento oficial da parceria na Ram House

Nos dias 16 de maio, na Ram House Alphaville, em São Paulo e 28 de maio, na Ram House Goiânia acontecerão os Kite Talks. Os eventos consistem em um bate-papo animado com muita informação sobre kitesurf e uma experiência única para kitesurfistas, curiosos e entusiastas conhecerem os equipamentos e o roteiro completo das etapas, que inclui a estreia em Cumbuco/CE, no dia 1º de julho, passando por praias como Guajiru, Taíba, Preá, Icaraizinho e outros paraísos localizados no Ceará.

Nestes dias, os amantes do kitesurf também poderão conhecer a Ram House, loja conceito que representa todo o posicionamento premium da marca e que tem como propósito fazer a ligação entre as origens da Ram e o momento atual, com uma roupagem moderna, mas sem deixar de lado a força dos ambientes rurais e fazendas norte-americanas. Para mais informações, acesse: https://duotonebrasil.com.br/. (Foto: RAM do Brasil/Divulgação).