Rally de Carros Elétricos na Estrada da Graciosa

A Estrada da Graciosa será palco de um evento inédito no Brasil: o 1º Rally de Carros Elétricos. O Rally-e ocorre no dia 20 de outubro (domingo) e promete ser muito mais do que uma competição. O evento pioneiro explora o conceito da mobilidade urbana elétrica em meio a um cenário exuberante na Mata Atlântica, unindo tecnologia, sustentabilidade e respeito ao meio ambiente.

Com foco na regularidade, a iniciativa tem como objetivo proporcionar um dia de entretenimento para famílias e entusiastas de carros elétricos, sem priorizar a velocidade. Esses veículos, reconhecidos por sua eficiência, são também silenciosos e não emitem poluentes, tornando essa competição uma opção perfeita para percorrer uma das áreas com maior biodiversidade no Brasil, ao mesmo tempo que reduz os impactos ambientais em zonas de conservação.

A prova é aberta a todos os modelos e marcas de automóveis com emissão zero de gases nocivos, e também para modelos híbridos. A inscrição pode ser feita no site https://unilivre.org.br/rally-e/, organizadora da corrida. O rali vai oferecer uma experiência tranquila, com trajetos totalmente on road e toda a estrutura necessária para garantir que os participantes aproveitem de forma descontraída essa prova de regularidade pioneira.

Trajeto pelo coração da Mata Atlântica

A largada será no Centro Estadual de Educação Profissional Newton Freire Maia, em Pinhais, e seguirá pela charmosa Estrada da Graciosa e seu traçado sinuoso, de visuais deslumbrantes da Mata Atlântica. Durante o percurso, os participantes poderão apreciar montanhas cobertas por mata nativa, rios cristalinos e cachoeiras até a chegada a Morretes, cidade histórica, de construções coloniais e do tradicional barreado.

O rally também passará pelo Porto de Paranaguá, um dos mais importantes do país. Os competidores terão a possibilidade de reabastecer a energia de seus veículos em postos de recarga localizados na sede do Grupo de Ensino Isulpar, na cidade litorânea. O trajeto será concluído no Parque São José, em São José dos Pinhais, após subida pela BR-277, totalizando 215 km.

Uma corrida pela preservação

O Rally-e é uma oportunidade para mostrar como os veículos elétricos estão mudando o cenário da mobilidade, e como essa transformação está alinhada com os princípios de preservação ambiental e sustentabilidade.

Durante o evento, será realizado o monitoramento em tempo real das emissões de CO2 associadas à logística e deslocamentos, com o compromisso de neutralizar qualquer impacto através de ações ambientais, como o plantio de árvores nativas em pontos estratégicos ao longo do percurso. As mudas serão selecionadas e cedidas pelo IAT (Instituto Água e Terra)

Cada parada do rali, em cidades como Morretes e Paranaguá, será uma oportunidade para os participantes e o público em geral realizarem atividades voltadas à conscientização ambiental. Na programação estão previstas oficinas de educação ecológica e ações práticas de reflorestamento da Mata Atlântica.

O evento contará ainda com palestras sobre a importância da biodiversidade local, a destinação correta do lixo e os benefícios dos veículos elétricos na redução das emissões de gases de efeito estufa.

“As paradas não são apenas uma parte do percurso, mas uma chance de envolvimento com a natureza e a comunidade. Queremos que cada participante e visitante saia do evento mais consciente da importância de preservar a Mata Atlântica”, ressalta Samir Teffeha, coordenador das ações de sustentabilidade do Rally-e.

Por que o Rally-e é imperdível?

Em um momento em que a pauta ambiental está em alta e a mobilidade elétrica cresce em relevância, o 1º Rally de Carros Elétricos do Brasil vem para fortalecer a conexão entre tecnologia, sustentabilidade e lazer.

É uma iniciativa capaz de atrair um público diversificado, de entusiastas do automobilismo a famílias em busca de novas experiências, além de envolver empresas e marcas comprometidas com o futuro menos poluente.

O Rally-e coloca o Paraná no mapa dos grandes eventos de mobilidade sustentável, consolidando o país como um terreno fértil para a inovação e a economia verde.

“Queremos mostrar que a mobilidade elétrica não é apenas o futuro, mas o presente. Ao integrar práticas de compensação de carbono, como o plantio de árvores, estamos dando um passo além para garantir que eventos como este sejam verdadeiramente sustentáveis”, afirma Natálio Stica, organizador do evento.

O Rallye-e é organizado pela Universidade Livre do Meio Ambiente, de Curitiba, sob a responsabilidade técnica da Federação Paranaense de Automobilismo e do Rallye & Pista Motor Clube (RPM Clube).

O evento tem o patrocínio da Copel e o apoio da BYD Servopa, Portos do Paraná – Logística Inteligente, Tecpar (Instituto de Tecnologia do Paraná), Grupo de Ensino Isulpar, Serra Verde, Carbontech, Instituto Água e Terra, Sistema Fetranspar e prefeituras de São José dos Pinhais e de Morretes, além da RICTV.

SERVIÇO

Data: 20/10/24

Local de Início: Centro Estadual de Educação Profissional Newton Freire Maia, Estrada da Graciosa, 7.400, em Pinhais;

Trajeto: Descida pela Serra da Graciosa com paradas em Morretes, Paranaguá e finalização no Parque São José, em São José dos Pinhais;

Ações sustentáveis: Plantio de mudas nativas, oficinas de educação ambiental e monitoramento da emissão de CO2;

Inscrições e informações: https://unilivre.org.br/rally-e/;

Instagram: @unlivre https://www.instagram.com/unilivre/;Créditos fotos: BYD/Divulgação;

Créditos artes: Unilivre.