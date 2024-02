Raízen e BYD fecham parceria para mobilidade elétrica

A Raízen Power, marca dedicada às soluções de energia elétrica renovável da Raízen, e a BYD, líder mundial em venda de veículos eletrificados, acabam de anunciar uma parceria estratégica para acelerar a mobilidade elétrica sustentável no Brasil. O acordo entre as empresas prevê uma série de iniciativas, incluindo a construção de hubs de recarga elétrica com solução Shell Recharge em oito capitais nos próximos três anos. Os espaços começarão a ser implementados a partir de 2024 nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Salvador (BA) e Belém (PA). A parceria foi celebrada em um evento na cidade de Shenzhen, na China, e contou com a presença de executivos da Raízen Power, BYD e Shell.

O objetivo da parceria é ampliar significativamente a rede pública de carregadores elétricos nas principais capitais do País, com energia 100% limpa e renovável, proporcionando uma experiência tecnológica de recarga. Ao todo, serão aproximadamente 600 novos pontos de recarga DC instalados, somando mais 18 MW de potência instalada para recarregar veículos elétricos em âmbito nacional. As empresas preveem uma oferta competitiva de serviços de recarga para motoristas BYD na rede Shell Recharge e energia renovável para seus concessionários. Pensando na melhor jornada do cliente, a parceria inclui a colaboração com a Tupinambá, plataforma focada em gerar a melhor experiência digital para os usuários de carros elétricos.

Por meio do programa Shell Recharge, a Raízen Power, um dos maiores players de energia elétrica do País, quer liderar o mercado de eletromobilidade, atingindo cerca de 25% de market share no segmento. Além disso, a marca pretende atingir 10% de participação no mercado livre de energia e aumentar significativamente os seus projetos de geração distribuída, duas soluções de comercialização de energia limpa que proporcionam economia nas faturas para consumidores residenciais, comerciais e grandes negócios.

“Queremos democratizar o acesso à mobilidade elétrica e energia renovável, tornando essas soluções mais acessíveis, econômicas e atrativas para o mercado. Com essa parceria entre Raízen Power e BYD, estaremos mais próximos do cliente e presente em toda sua jornada de recarga com a rede Shell Recharge, a partir de um portfólio completo e integrado que atenda às demandas globais em busca de um futuro mais sustentável”, comenta Ricardo Mussa, CEO da Raízen.

A Raízen é licenciada da marca Shell e conta com uma rede com quase oito mil postos no Brasil, na Argentina e no Paraguai, atendendo milhões de consumidores diariamente em suas jornadas.

Essa parceria também é estratégica para o desenvolvimento e implementação de equipamentos de recarga e soluções de bateria da BYD. Os consumidores da BYD também terão descontos na recarga nos hubs localizados nas oito cidades.

“Acreditamos que é crucial ter uma infraestrutura de recarga robusta e amplamente distribuída. À medida que embarcamos no nosso ambicioso plano de expansão de vendas, é essencial investir em infraestrutura de recarga. Isto não só garante conveniência para nossos clientes, mas também acelera a transição para um futuro sustentável e eletrificado, impulsionando o crescimento do transporte movido por energia limpa”, comentou Stella Li, vice-presidente executiva da BYD e CEO da BYD Américas.

Essa recente parceria no Brasil baseia-se em um acordo de cooperação estratégica assinado pela Shell e BYD em 2022 para acelerar a transição energética e melhorar a experiência de recarga para os clientes de veículos elétricos e híbridos plug-in da BYD no mundo.

István Kapitány, vice-presidente Executivo Global de Mobilidade da Shell, disse: “Nenhuma empresa pode impulsionar a mobilidade elétrica sozinha. Isso exigirá uma colaboração sem precedentes entre a indústria, o governo e os clientes. Este último acordo é um ótimo exemplo de como estamos conseguindo isso com a ajuda de nossos parceiros atuais, Raízen e BYD. Nosso relacionamento com a BYD, por exemplo, começou na China e na Europa e agora estamos ansiosos para, juntos, desempenhar a nossa parte no crescimento da adoção de veículos elétricos no Brasil, tornando a recarga o mais conveniente e agradável possível”.

A Shell possui uma das maiores redes de carregamento de veículos elétricos do mundo em termos de alcance nacional, com cerca de 55.000 pontos públicos de recarga em mais de 30 mercados e espera ter aproximadamente 70.000 pontos até 2025. Em setembro de 2023, a Shenzhen Shell e a BYD Electric Vehicle A Investment Company Limited – uma joint venture entre a Shell e a BYD – inauguraram a maior estação de carregamento de veículos elétricos da Shell no mundo, localizada em Shenzhen, China, com 258 carregadores rápidos.

Atualmente, este hub da marca Shell atende mais de 3.300 clientes de veículos elétricos todos os dias com seis opções de conveniência, como um lounge, Shell Café e Shell Select. A cerimônia de assinatura entre a Raízen Power e a BYD marca um importante momento da parceria estratégica entre as duas partes globalmente.