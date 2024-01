Quinta-feira será dia de festa do Paranaense de Marcas

A próxima quinta-feira (25/01) será dia de festa no automobilismo paranaense. Em evento marcado para a partir das 19h, no Armazém Garagem, em Curitiba, será feita a premiação aos campeões do ano passado e o lançamento da temporada de 2024 do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo – Race Challenge. Serão premiados o campeão, vice-campeão e o terceiro colocado das categorias Marcas A, Marcas B, Turismo A e Turismo B.

A festa será no Armazém Garagem, na rodovia Curitiba-Ponta Grossa, BR 277, 2.630. Santo Inácio, em Curitiba, das 19 às 23 horas, com show musical da Rocky Balboa Band.

Temporada 2024

Durante o evento da próxima quinta-feira serão apresentados detalhes do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo deste ano, que terá promoção e organização da Race Challenge, apoio dos clubes de Londrina e Cascavel, e supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Ricardo Santos, diretor da Race Challlenge, diz que o campeonato deste ano terá um formato completamente diferente, com shows e eventos paralelos nos autódromos. As categorias em destaque são a Super Turismo (16v e 8v), Marcas e Turismo 1.6, e a Turismo 5000, todas regidas pelo regulamento da Federação Paranaense de Automobilismo. Entre as inovações, destacam-se os box padronizados, visando proporcionar uma experiência única aos participantes e ao público. “O foco principal do projeto é a valorização e formação de um novo público para o automobilismo, especialmente entre os jovens. Queremos criar um novo público, promovendo eventos e shows que vão muito além das corridas. Queremos mostrar que o lugar de acelerar é na pista e não nas ruas, desencorajando práticas ilegais como rachas”, ressalta Santos.

Rubens Gatti, presidente da FPrA, convida os pilotos a comparecerem ao evento da próxima quinta-feira para prestigiar os campeões que serão premiados e conhecerem a diretoria da Race Challenge e detalhes da temporada deste ano, que terá seis etapas, sendo três em Londrina e três em Cascavel. “É importante termos parceiros no automobilismo. A Race Challenge chega para fortalecermos o Paranaense de Marcas e Turismo”, acentua Rubens Gatti.

SERVIÇO:

Lançamento Campeonato de Marcas e Turismo 2024 – Race Challenge:

DATA: Quinta-feira, 25 de janeiro de 2024;

HORÁRIO: Das 19 às 23 horas;

ATRAÇÃO MUSICAL: Rocky Balboa Band;

LOCAL: Armazém Garagem – Rodovia Curitiba – Ponta Grossa Br-277, 2630 – Santo Inácio, Curitiba – PR.

Pilotos da temporada 2023 a serem premiados:

Categoria Marcas A:

1.º) Fabiano Santos Donner;

2.º) Antonio J. Amorim Carvalho;

3.º) Lucio Alan Fischer Seidel.

Categoria Marcas B:

1.º) Raphael Palermo Futsuki;

2.º) Ademar D`Agostini;

3.º) Matheus Palermo Futsuki.

Categoria Turismo A:

1.º) Stive Augusto Tokarski;

2.º) Emerson Szwed;

3.º) Adriano Cesar Botelho/Caio Henrique Botelho.

Categoria Turismo B:

1.º) Fernando Kasmirski Zatta;

2.º) Juliano Kasmirski Zatta;

3.º) Luciano Vinicius Fracaro.