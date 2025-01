Quatro milhões de veículos produzidos e sucesso do Kardian

Em 2024, o Complexo Ayrton Senna (CAS), em São José dos Pinhais (PR), que possui duas fábricas dedicadas à produção de carros de passeio e veículos comerciais leves, e que emprega 5.000 colaboradores, alcançou a importante marca de quatro milhões de veículos produzidos no Brasil, ao longo de 26 anos. O quarto milionésimo veículo a sair da linha de produção foi o Renault Kardian. Em 2024, a Renault emplacou no Brasil 139.214 veículos, registrando um crescimento nas vendas de 10,3% e exportou 51.925 unidades.

“O ano de 2024 fica marcado na história da Renault do Brasil pelo sucesso do Kardian, que está conquistando o mercado brasileiro, a admiração dos nossos clientes e já recebeu diversos reconhecimentos da imprensa especializada, além de ser um sucesso de exportação. Tudo isso é motivo de muito orgulho para os 5.000 colaboradores da Renault do Brasil”, afirma Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil.

O Kardian é o primeiro veículo produzido no Brasil com a nova identidade visual da Renault, inaugurou uma nova fase da marca, conquistando dez premiações no Brasil e também foi eleito Auto del Año 2025 na Argentina. Em seu primeiro ano, o modelo já alcançou 30.740 veículos produzidos. E ainda superou as expectativas na exportação com 13.233 unidades enviadas a nove países da América Latina.

O Kardian é um carro completamente novo, moderno e tecnológico, que traz a nova plataforma RGMP (Renault Group Modular Platform) e se diferencia pelas inovações e recursos normalmente encontrados no segmento superior, como o freio de estacionamento eletrônico, a alavanca de marchas do tipo “e-shifter” e as regulagens do sistema Multi-Sense que permitem customizar a condução e o ambient lighting, com personalização com oito cores diferentes, além das regulagens do sistema de direção e da resposta do conjunto motor/câmbio.

Com o lançamento da versão Evolution com câmbio manual de seis marchas. O Kardian também se tornou o único SUV do segmento B com motor 1.0 turbo e câmbio manual.

O Renault Master consolidou a sua liderança no segmento de furgões (FU3) pelo 11º ano consecutivo, e alcançou o segundo melhor ano da história em emplacamentos no Brasil, com 11.080 unidades.

Em 2024, a Renault também teve outras novidades: começou o ano anunciando em janeiro uma importante renovação da gama Duster, com as novas versões Intense Plus e Iconic Plus, com aprimoramentos em design, equipamentos inéditos e mais tecnologias de segurança. Em março, apresentou uma nova versão da picape Oroch, a Iconic, equipada com o motor 1.6 SCe Flex.

Em junho, ampliou a sua gama de veículos comerciais com o lançamento do Kangoo 1.6 SCe Flex, modelo que chegou importado da Argentina trazendo a maior capacidade de carga do segmento de furgões compactos, com 750 kg e exclusiva porta lateral deslizante. O modelo também demonstrou toda a sua versatilidade, sendo apresentado em diferentes versões transformadas em parceria com transformadores homologados pelo “Agrément Renault”.

ESG

Após três anos de sucesso do Prêmio ESG Renault e mais de 10 mil iniciativas ESG implementadas pela rede de concessionárias da marca em todo o país, a Renault deu um passo além na governança dos temas ESG com o lançamento do Selo ESG Renault, programa que certifica as concessionárias que atendem aos requisitos socioambientais da marca nos eixos de meio ambiente, impacto social e governança corporativa, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS).

A Renault Barigüi Parque, em Curitiba (PR), foi a primeira concessionária sustentável da marca no país. A loja utiliza energia limpa e renovável em suas operações, é aterro zero, ou seja, cerca de 15 toneladas de resíduos gerados por ano e são destinados de forma ambientalmente adequada, além de ser carbono neutro. No aspecto social se destaca o incentivo aos projetos sociais de geração de renda, com a compra e comercialização de produtos da Associação Borda Viva e Supera, projetos apoiados pelo Instituto Renault além das iniciativas do Instituto Barigüi.

Em sua produção, a Renault do Brasil deu mais um passo em direção à descarbonização de seu processo produtivo, com a substituição dos equipamentos de movimentação industrial do CAS por empilhadeiras elétricas, com zero emissão no uso, pois são abastecidas com energia elétrica de fonte fotovoltaica. Desde o ano passado, a Renault do Brasil firmou uma parceria para se tornar autoprodutora de energia elétrica de origem fotovoltaica, com a utilização de um parque solar de 50 MW dentro do Complexo Fotovoltaico de Castilho (SP), se tornando a primeira montadora do Brasil a utilizar deste tipo de sistema como principal fonte de energia elétrica para suprir a sua demanda operacional.

A iniciativa está alinhada à política socioambiental do Renault Group, que define metas claras para alcançar a neutralidade de carbono até 2040 na Europa e até 2050 em todo o mundo.

Essas iniciativas permitiram que a Renault seja reconhecida, pelo segundo ano consecutivo, com o Selo Clima Paraná, iniciativa liderada pelo Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) com o objetivo de reconhecer as empresas que decidem, voluntariamente, medir, divulgar e reduzir a sua pegada de carbono para combater as mudanças climáticas.

A Renault do Brasil conquistou o selo Clima A (mercado externo), indicando que as práticas ESG da marca estão no mais alto nível de alinhamento com os compromissos firmados pelo Governo do Estado, como a Agenda 2030 da ONU e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Instituto Renault

O Instituto Renault beneficiou 53.461 pessoas em 2024. Nos últimos 14 anos, já são mais de 940 mil pessoas impactadas pelas ações do Instituto Renault. Na Inclusão, o Instituto Renault atua por meio da educação e do desenvolvimento social, realizando movimentos para diminuir distâncias e promover transformações na sociedade.

Na Segurança no Trânsito, a Renault promove ações como o programa “O Trânsito e Eu”, de educação para segurança no trânsito, pelo qual mais de 270 mil crianças já foram impactadas pela iniciativa e mais de 5 mil professores passaram pela formação.

Em 2024, o Instituto Renault celebrou cinco anos de impacto social positivo com o Programa Geração Futuro. Desde 2019, foram realizadas 20 turmas com a formação de 742 pessoas em situação de vulnerabilidade social. São quatro modalidades de capacitação desenvolvidas para jovens e adultos a partir das necessidades da comunidade apontadas pelo Mapa Social.

Idealizado pelo Instituto Renault, o programa tem como parceiros a Prefeitura de São José dos Pinhais, o Senai Paraná e o Sebrae/PR, além de mais de 290 colaboradores Renault, que atuaram como mentores. A taxa de empregabilidade média nas quatro modalidades do Geração Futuro é de 52%.

Também foi celebrada a formatura da primeira turma do Programa Geração Futuro Jovens Talentos com o módulo de Tecnologia da Informação, que visa preparar os jovens em situação de vulnerabilidade social para atuar nas áreas de Tecnologia da Informação, Programação e Ciência de Dados.

O Programa é fruto da parceria com a Prefeitura de São José dos Pinhais (PR) e o módulo de TI é ministrado pela Ada Tech, empresa contratada pelo Instituto Renault e especializada no ensino de tecnologia da informação com foco em empregabilidade.

Outro marco importante foi a celebração dos 20 anos de fundação da Universidade Livre para a Eficiência Humana (Unilehu). A Instituição foi fundada em 2004 pela Renault e demais empresas com o objetivo de promover a inclusão social e, em 20 anos de atuação, 100.251 pessoas foram beneficiadas pelas iniciativas sociais.

A Unilehu é parceira da Renault no Programa de Aprendizagem e desde 2011, mais de 1.600 aprendizes já participaram do programa. A Unilehu opera em colaboração ao Instituto Renault na execução dos Programas Geração Futuro Jovens Talentos e Geração Futuro Profissionalizante. O Instituto Supera, frente de geração de renda da Unilehu, tem seus produtos comercializados por 96 concessionárias Renault de todo o país.

Também foi realizada a 4ª edição do festival Rock in RTA, um show de rock organizado voluntariamente pelos colaboradores da engenharia da Renault do Brasil, com o objetivo de arrecadar fundos para projetos e instituições apoiadas pelo Instituto Renault na região da Borda do Campo, bairro onde estão localizadas as fábricas da Renault do Brasil. A ação integra o #RENAULTSOLIDÁRIA, movimento gerado pelos colaboradores Renault para a realização de doações e ações de voluntariado.

Outras ações relevantes

Neste ano, a Renault também recebeu a visita do Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e sua comitiva. Durante a visita, a Renault reafirmou o compromisso com o país e seus investimentos R$ 5,1 bilhões de reais entre 2021 e 2025. Para a visita à linha de montagem, foi preparada uma versão especial do Kardian conversível. O veículo foi assinado pelas autoridades e passa a fazer parte do acervo da marca.

A Renault do Brasil lançou ainda a sua universidade corporativa “ReKnow University”, uma iniciativa dedicada a transformar competências para construir a mobilidade do futuro. Na América Latina a universidade também estará presente na Argentina, Colômbia e México. A Reknow University atuará no desenvolvimento de competências ligadas a economia circular, eletrificação, dados e excelência operacional para colaboradores, parceiros de negócio e comunidade em geral.

Também comemorou os 10 anos de parceria com a Fundação Araucária. Neste período, mais de 150 bolsistas de graduação, mestrado e doutorado participaram do programa atuando em diferentes áreas da empresa para o desenvolvimento de soluções para o futuro da mobilidade, desde estudos científicos, chegando até o registro de patentes.

Em agosto, a Renault participou do Festival Interlagos 2024, com estande, ações de test-drive e de direção segura. No último dia do Festival, realizado no autódromo José Carlos Pace, em São Paulo, a marca promoveu uma volta simbólica no circuito em veículos históricos da Renault, prestando homenagem pelos 60 anos do Recorde Mundial de Resistência com o Gordini, que percorreu 50 mil quilômetros em 22 dias ininterruptos, no ano de 1964, no anel externo do circuito. O Gordini foi um veículo Renault produzido no Brasil pela Willys Overland, sob licença da Renault.

Nas ações voltadas ao cliente, a Renault lançou o Pós-Vendas 4.0 nas concessionárias da marca. O programa tem foco total na experiência do cliente Renault e é estruturado em três pilares: digitalização dos processos de atendimento, Zero Paper, com 100% da documentação em ambiente digital. A mudança promove a redução de 60% no tempo de recepção do cliente na concessionária, elimina processos, como formulários e assinaturas.

Premiações

Em 2024, a Renault conquistou 25 prêmios, sendo 17 de produto e oito institucionais:

Kardian:

Carro do Ano Autoesporte – Carro do Ano 2025; Carro do Ano Autoesporte – Motor do Ano Combustão 2025; Prêmio Mobilidade Estadão 2025 – Carro do Jornal do Carro; Carsughi L’Auto Preferita 2024 – Melhor SUV Compacto; Car Awards Brasil 2025 – Melhor Carro Nacional; Prêmio AutoData 2024 – Melhores do Setor Automotivo – Automóveis e Picapes; Abiauto – Melhor SUV/Crossover; Abiauto – Prêmio Abiauto 2024 José Roberto Nasser; Prêmio Roda Rio Manaus – SUV/Crossover 2024; Prêmio Lançamento do Ano – Automotive Business – Queridinho do Público.

O Kardian foi ainda reconhecido como:

Qual Comprar 2024 – Autoesporte – SUV Compacto; Compra do Ano 2024 – Motor Show – Aventureiro; e Vencedor do Comparativo – Quatro Rodas.

Premiações de outros produtos:

Prêmio Lotus 2024 – Master – desempenho comercial 2023; Prêmio Mobilidade Limpa AutoInforme 2024 – Kwid; Prêmio Mobilidade Limpa AutoInforme 2024 – Oroch 1.6; Prêmio Mobilidade Limpa AutoInforme 2024 – Kangoo E-Tech; Prêmio Top Car TV – Megane E-Tech – Melhor carro elétrico acima de R$ 201.000; Exame Casual – Os Melhores Carros 2024 – Megane E-Tech – Carro mais bonito entre R$ 150 mil e R$ 300 mil; e Prêmio Lançamento do Ano – Automotive Business – Megane E-Tech – Carro Conectado Abaixo de R$ 199.999.

Reconhecimentos de outros produtos:

Compra do Ano Motor Show – Megane E-Tech – Elétrico Até R$ 400 mil; Melhor Compra Quatro Rodas 2024 – Megane E-Tech; Menor Custo de Uso Quatro Rodas 2024 – Kwid E-Tech; e Melhor Revenda 2024 – Quatro Rodas – Kwid E-Tech – Elétrico de Superacesso

Prêmios Institucionais:

Destaque Maio Amarelo – O Trânsito E Eu Digital; Prêmio Aberje Regional Sul – Memória Organizacional; Melhores Empresas para Trabalhar – GPTW – Paraná; Melhores Empresas para Trabalhar – GPTW – Indústria; Carsughi L’Auto Preferita – Ricardo Gondo – Executivo do Ano; Prêmio Líderes Regionais Paraná 2024 – Empresa do Ano; Prêmio Reclame Aqui 2024 – Montadoras de Veículos – Elétricos e Híbridos; e Selo Clima Paraná – selo Clima A. (Fotos: Renault do Brasil/Divulgação).

O quarto milionésimo veículo a sair da linha de produção foi o Renault Kardian. Renault no Festival Interlagos 2024, com ações de test-drive e de direção segura. A Renault fez uma volta simbólica em Interlagos com seus veículos históricos. Selo ESG Renault para a Renault Barigui Parque, em Curitiba (PR).