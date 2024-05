Prova histórica homenageia Ayrton Senna com carros do piloto na pista

O tradicional circuito montado nas ruas de Monte Carlo, em Mônaco, recebeu no último final de semana o Grande Prêmio Histórico de Mônaco, evento que, neste ano, contou com homenagens aos 30 anos do legado do tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. A programação contou com um desfile de carros pilotados pelo brasileiro ao longo de sua trajetória no esporte a motor.

A homenagem começou no sábado, com a exibição de um kart utilizado por Senna em 1977, pilotado por Gabriel Bortoleto, atual campeão da Fórmula 3 e que é um dos integrantes do grid da Fórmula 2. “Foi um dia inesquecível para todos os fãs de Ayrton Senna como eu e fiquei muito honrado em conduzir este kart com tanta história, ainda mais pelo circuito de Mônaco”, disse Bortoleto.

Outro grande momento foi a exibição da McLaren MP4/5B, carro da campanha do segundo título mundial de Ayrton na F1, que foi conduzido por Bruno Senna, sobrinho do tricampeão. “Foi muito incrível pilotar este carro em Mônaco e tenho certeza de que o público adorou ouvir novamente o ronco tão bonito deste motor V10 por este lendário circuito”, diz Bruno, que também levou o Príncipe de Mônaco, Albert I, para uma volta no circuito com o McLaren Senna. “Foi uma grande honra e mais um momento que jamais esquecerei em minha vida”, completou.

A família Senna também foi representada pelas sobrinhas do piloto, Bianca Senna e Lallalli Senna – que inclusive entregou uma escultura da “Nosso Senna Collection” ao vencedor da prova de carros históricos em Mônaco. “Foi um final de semana especial para toda nossa família e para Senna Brands, marcando mais uma bela homenagem ao Ayrton em um palco onde ele sempre será lembrado com muito carinho por tudo que ele fez dentro e fora das pistas”, diz Bianca Senna, CEO de Senna Brands.

O evento contou com uma corrida que, entre outros modelos, teve no grid carros pilotados por Ayrton Senna. São os casos do Van Diemen RF82, usado na Fórmula Ford 2000 em 1982, um Ralt RT3 da F3 Inglesa de 1983, além de um Lotus 97T, mesmo modelo com o qual o brasileiro venceu pela primeira vez na F1, no GP de Portugal, no Estoril. O Toleman TB184 de 1984 também foi para a pista com Stefan Johansson, ex-companheiro de Senna, na pilotagem.

O Grande Prêmio Histórico de Mônaco é realizado a cada dois anos e reúne alguns dos carros mais importantes da história da Fórmula 1. O evento é realizado desde 1997 e já teve 14 edições.

Rei de Mônaco

Ayrton Senna venceu no circuito de rua do Principado em seis ocasiões, recorde jamais igualado por nenhum outro piloto da categoria. O piloto obteve a sua primeira vitória em Mônaco em 1987, com a Lotus. Depois, com a McLaren, um feito admirável: 5 vitórias seguidas (1989, 1990, 1991, 1992 e 1993) e um recorde que rendeu o apelido de Rei de Mônaco. (Fotos: Teddy Morellec/Tag Heuer).