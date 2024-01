Projeto Nissan “Conectar com o humano”

Na Nissan, inclusão não é uma palavra, mas um compromisso diário com aqueles que fazem parte da equipe. Em 2021, colaboradores voluntários do Complexo Industrial da Nissan em Resende, no Sul Fluminense, se propuseram a aprender e ensinar a linguagem de sinais para se comunicar com os colegas com dificuldades auditivas.

Quase duas décadas atrás, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) foi reconhecida como a segunda língua oficial do Brasil, demostrando sua importância. Reconhecendo seu valor para a sociedade e principalmente para o ambiente de trabalho, os talentos da Nissan têm a oportunidade de serem formados em LIBRAS, de maneira gratuita, online e voluntária.

Entre os temas aprendidos estão os sinais de LIBRAS, números e símbolos relacionados ao trabalho, alimentação e transporte, algumas formas de cumprimentar, apresentações pessoais e muito mais. Não são itens aleatórios, mas escolhidos para facilitar e servir como pontes para unir e melhorar o ambiente de trabalho, a integração e inclusão das pessoas.

“No dia da formatura do primeiro grupo que participou do curso, um colaborador surdo se emocionou com o nível de entendimento mútuo que sentia. Os benefícios foram claros e evidentes para todos”, conta uma colaboradora da fábrica de produção, que também é voluntária.

Romper com preconceitos inconscientes. Respeitar e celebrar as diferenças. Promover a diversidade, equidade e inclusão. Este é o propósito daqueles que decidem aprender e explorar novas maneiras de se conectar com as pessoas com dificuldades auditivas, que são parte importante do time de funcionários da Nissan do Brasil.