Produção de motocicletas BMW em Manaus terá energia solar para 2024

Em plena região amazônica, a fábrica do BMW Group em Manaus encontrou no céu uma forma de impulsionar a sustentabilidade em sua produção: em 2024, a planta, única fora da Alemanha a fabricar motos BMW Motorrad de forma exclusiva, instalará uma cobertura de placas de energia solar com área aproximada de 1,2 mil m².

Ao todo, serão utilizados 550 módulos fotovoltaicos sobre a planta, com potência máxima prevista de 275 kWp. De acordo com as especificações técnicas do projeto, o fornecimento será de aproximadamente 30% da atual demanda energética da unidade fabril — o que equivaleria à fabricação de cerca de 5.000 motos, considerando a capacidade anual de produção de 17.000 unidades.

“Nós começamos com uma tentativa pequena, 15 módulos instalados no estacionamento, e agora daremos um passo maior com esse projeto. Apenas para se ter ideia, a expectativa é de que, em 25 anos, mais de 2.000 toneladas de CO² deixem de ser emitidas na atmosfera. Trata-se de mais uma iniciativa da Planta Manaus alinhada com os objetivos do BMW Group, que miram reduções na emissão de CO² por veículo em 80% na produção, 50% no uso e em 20% nos fornecedores, quando comparado com 2019”, afirma Alex Donatti, Diretor da Fábrica do BMW Group em Manaus.

Inaugurada em 2016, a Planta Manaus atualmente dispõe de uma área de 15.000 m² e, com seus 10 modelos do portfólio — BMW C 400 X, BMW R 1250 GS Adventure, BMW R 1250 GS, BMW S 1000 RR, BMW G 310 GS, BMW G 310 R, BMW F 750 GS, BMW F 850 GS Adventure, BMW F 850 GS e BMW F 900 R —, responde por 99% do mercado nacional de BMW Motorrad.

Ações já desenvolvidas

Além do uso de energia solar, a fábrica do BMW Group em Manaus também conduz ações de reciclagem abrangendo 99% dos resíduos gerados, por meio do conceito ‘Zero Waste to Landfill’, isto é, sem resíduos encaminhados para aterros sanitários (os móveis da área de descanso, por exemplo, são produzidos a partir de paletes de madeira oriundos do processo industrial). Juntam-se a isso workshops e outras ações com foco em soluções sustentáveis; uma estação de tratamento de efluentes; e um sistema de reuso da água da chuva para descargas sanitárias e limpeza de áreas externas.

A planta também funciona sob políticas de baixo consumo de água e energia, por meio de um monitoramento periódico e controlado por metas (KPIs), e de baixa emissão e contenção de poluentes, com base em uma estratégia global do BMW Group. A inauguração do prédio 3 da fábrica, em 2023, por exemplo, representou, além do ganho logístico, uma projeção de queda em torno de 35% nas emissões de CO² na distribuição de motocicletas.

Por fim, a fábrica do BMW Group em Manaus, juntamente com a fábrica do BMW Group em Araquari (SC), utiliza energia de fontes renováveis e compensa proporcionalmente a emissão de CO² gerando energia limpa via Complexo Eólico de Morrinhos, em Campo Formoso (BA), iniciativa comprovada por meio da certificação I-REC.