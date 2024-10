Primeira concessionária da Riddara chega a Curitiba

A Riddara é a nova marca de veículos elétricos, apresentada como a primeira picape 100% elétrica do Brasil. A Riddara faz parte do Grupo Geely, que também controla marcas renomadas como Volvo, Lotus, Zeekr e possui participação na Aston Martin. O primeiro modelo da Riddara, a RD6, utiliza plataformas tecnológicas compartilhadas com outras marcas do Grupo, seguindo a mesma plataforma que é construído o Volvo EX30, por exemplo.

Chegada da RD6 ao Brasil

A RD6, lançada inicialmente na China, já chegou ao Brasil por meio do Grupo Timber, conhecido pela comercialização de máquinas florestais, equipamentos de construção e drones de pulverização. O Grupo Timber se destaca também pelo atendimento pós-venda de excelência, que agora se estende ao setor automotivo com a Riddara.

Ao todo, 120 unidades da RD6 estão previstas para desembarcar no Brasil até o final de 2024. As primeiras reservas estarão disponíveis em novembro, com entrega programada a partir de dezembro, uma excelente opção de presente de Natal.

Versões e Características da RD6

A RD6 2WD será oferecida em duas versões. A versão Standard conta com uma bateria de 63 kWh, oferecendo até 385 km de autonomia. Já a versão Luxury, com itens de maior sofisticação, como painel e portas revestidos em soft-touch e teto solar panorâmico, algo inusitado em uma picape, vem equipada com uma bateria de 86 kWh, proporcionando uma autonomia de até 517 km.

Desempenho e testes

Em testes realizados pela revista Quatro Rodas, a Riddara foi elogiada tanto pelo desempenho urbano quanto rodoviário. Com 272 cv e tração traseira, a picape se destaca por sua suspensão: MacPherson na dianteira e Multilink independente na traseira, garantindo um ótimo desempenho nas condições das ruas e estradas brasileiras.

Preços e benefícios

Os preços da Riddara RD6 são competitivos, considerando seu porte superior ao de picapes tradicionais como a Hilux. A versão de entrada Standard partirá de R$ 249.990,00, enquanto a versão topo de linha Luxury será oferecida por R$ 315.990,00. O Grupo Timber anunciou ainda um bônus de até R$ 6.000,00 para quem realizar a pré-reserva da versão Luxury.

A nova concessionária em Curitiba

A concessionária oficial da Riddara será localizada no bairro Bacacheri, Curitiba-PR. O projeto já está aprovado e a construção em andamento, com previsão de conclusão ainda em 2024 – previsão oficial de lançamento da Riddara no Brasil.

Segundo a imagem do projeto divulgada pela empresa, o design da concessionária é moderno e elegante, com uma fachada verde destacada por uma linha laranja, seguindo a identidade visual da marca. Na área externa, é possível observar um espaço temático de playground inspirado em acampamentos, refletindo o apelo da Riddara para aventureiros e entusiastas da vida ao ar livre, um público muito visado pela marca na China. A picape RD6, equipada com tomadas na caçamba, permite o uso de praticamente qualquer eletrodoméstico, oferecendo energia suficiente para atividades ao ar livre, o que a torna ideal para clientes que buscam maior contato com a natureza.

Para mais informações sobre a Riddara e a concessionária, acesse o site oficial www.riddara.com.br ou entre em contato pelos canais de atendimento da Riddara com a Timber. (Fotos: Riddara/Divulgação).

