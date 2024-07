Porsche planeja um trio de motores para o Cayenne na próxima década

Há mais de 20 anos, o Cayenne tem se destacado por sua capacidade de proporcionar uma ampla gama de qualidades, combinando o desempenho característico de condução da Porsche, excelente conforto no dia a dia e grande capacidade em condições off-road. Os futuros modelos do SUV continuarão essa história de sucesso, mantendo todas as características familiares do carro.

“O Cayenne sempre definiu o carro esportivo em seu segmento. No meio da década, a quarta geração estabelecerá padrões no segmento como um SUV elétrico”, diz Blume, CEO da Porsche AG. “Ao mesmo tempo, na próxima década, nossos clientes ainda poderão escolher entre uma ampla gama de modelos potentes e eficientes a combustão e híbridos”. A terceira geração do Cayenne será ainda mais aprimorada e continuará a ser oferecida ao lado da quarta geração, totalmente elétrica.

A atual geração do Cayenne, que no ano passado recebeu uma das mais extensas atualizações de produto na história da Porsche, será desenvolvida com um grande investimento tecnológico no futuro. Aqui, os desenvolvedores se concentrarão, entre outras coisas, nos motores, em particular na melhoria da eficiência do V8 desenvolvido pela Porsche e fabricado em Zuffenhausen. Medidas técnicas extensas garantirão que o motor biturbo esteja preparado para cumprir com os requisitos legislativos futuros.

Novos padrões no segmento de SUVs como meta de desenvolvimento

A Porsche está firmemente comprometida com a eletromobilidade. “Nossa estratégia de produto poderia nos permitir entregar mais de 80% de nossos novos carros totalmente eletrificados em 2030 – dependendo da demanda de nossos clientes e do desenvolvimento da eletromobilidade nas regiões do mundo”, diz Blume. Como um modelo completamente redesenhado e reestilizado, a quarta geração do best-seller Cayenne é destinada a apoiar significativamente o crescimento da eletromobilidade na Porsche.

O SUV de luxo totalmente elétrico é baseado em um desenvolvimento abrangente da Premium Platform Electric (PPE) com arquitetura de 800 volts. “A flexibilidade da arquitetura PPE nos permite integrar a tecnologia mais recente nas áreas de sistemas de alta tensão, trem de força e chassi. Vamos utilizar o potencial da eletrificação para elevar o Cayenne a um nível completamente novo em vários aspectos – por exemplo, no desempenho de condução”, diz Michael Steiner, Membro do Conselho Executivo de Pesquisa e Desenvolvimento da Porsche AG. Além das características de condução da Porsche, os objetivos de desenvolvimento incluem alta capacidade e estabilidade de carregamento, alta eficiência e um alto nível de conforto e usabilidade no dia a dia.

Milhões de quilômetros de testes pela frente

Após uma fase prolongada de desenvolvimento e testes digitais, bem como os primeiros testes de condução nas pistas de prova do Centro de Desenvolvimento em Weissach, os primeiros protótipos camuflados do Cayenne totalmente elétrico já saíram da fábrica da Porsche. “Os testes no mundo real começaram, e este é um dos marcos mais importantes do processo de desenvolvimento”, diz Michael Schätzle, Vice-presidente da Linha de Produtos Cayenne. Até a data de lançamento, os protótipos terão completado vários milhões de quilômetros de testes em todo o mundo, sob condições climáticas e topográficas extremas. “Dessa forma, garantimos a durabilidade e a confiabilidade do hardware, do software e de todas as funções do carro de acordo com nossos altos padrões de qualidade”, diz Schätzle. (Fotos: Porsche/Divulgação).