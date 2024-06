Porsche AG atualiza linha de produtos e dobra dividendos

A Porsche AG realizou sua Assembleia Geral Anual virtual em 7 de junho. O Presidente do Conselho Executivo, Oliver Blume, expressa sua satisfação aos acionistas da empresa e explica a estratégia atual, que a administração pretende continuar perseguindo, apesar das condições macroeconômicas desafiadoras. “Em 2023, a Porsche impressionou ao concretizar todas as suas previsões ambiciosas. Nossa posição financeira é robusta e, mesmo em tempos incertos, continuamos altamente lucrativos. Ao mesmo tempo, conseguimos um equilíbrio ainda melhor em nossas vendas nas regiões do mundo”, reflete Oliver Blume.

Sua perspectiva para 2024 e para o futuro é ambiciosa e otimista em igual medida: “Para a Porsche, 2024 é um ano de lançamentos de novos produtos, com o maior programa de lançamento de modelos na história da empresa. Nos últimos meses, lançamos novos modelos para cinco séries de modelos. A partir deste ano, teremos a linha de produtos mais forte da história da Porsche”. No entanto, Blume também deixa claro aos acionistas: “Ter tantos lançamentos em um período tão curto é uma tarefa complexa e um desafio para a empresa. Estamos atualmente ganhando o impulso que nos levará a toda velocidade em 2025. Estamos lançando hoje as bases para nossos lucros de amanhã – e para os dividendos futuros”.

O Presidente do Conselho de Supervisão, Dr. Wolfgang Porsche, agradece aos 42.000 funcionários: “Em nome de todo o Conselho de Supervisão, quero expressar nosso especial agradecimento e reconhecimento. Com seu compromisso pessoal excepcional e sua consciência, todos vocês contribuíram significativamente para tornar o último ano financeiro mais um ano de sucesso, apesar de todos os desafios, permitindo-nos estabelecer novos padrões com nossos produtos também em 2023”.

De acordo com a política de dividendos, os Conselhos Executivo e de Supervisão propõem à Assembleia Geral Anual um pagamento de dividendos de aproximadamente 2,1 bilhões de euros para o ano financeiro de 2023. Isso corresponde a pouco menos de 41 por cento do lucro do Grupo após impostos, e a 2,30 euros por ação ordinária e 2,31 euros por ação preferencial. A médio prazo, a Porsche planeja pagar aos seus acionistas cerca de 50 por cento do lucro do Grupo após impostos. Além da votação sobre a proposta de dividendos, a agenda da Assembleia Geral Anual também inclui a reeleição dos representantes dos acionistas no Conselho de Supervisão, cujo mandato termina no encerramento da Assembleia Geral Anual. O Conselho de Supervisão propõe à Assembleia Geral Anual a eleição de todos os 10 atuais representantes dos acionistas para um novo mandato.

No ano financeiro de 2023, o rendimento por ação ordinária foi de 5,66 euros e o rendimento por ação preferencial foi de 5,67 euros. As vendas do Grupo em 2023 totalizaram 40,5 bilhões de euros. Isso equivale a um aumento de 7,7 por cento (ano anterior: 37,6 bilhões de euros). O lucro operacional do Grupo aumentou 7,6 por cento para 7,3 bilhões de euros (ano anterior: 6,8 bilhões de euros). A margem operacional do Grupo permaneceu estável em 18,0 por cento – apesar das interrupções nas cadeias de suprimentos globais e dos investimentos excepcionalmente altos em digitalização, no portfólio de produtos e inovação e na experiência da marca. O fluxo de caixa líquido automotivo foi de 4,0 bilhões de euros no ano financeiro de 2023 (ano anterior: 3,9 bilhões de euros).

Com 320.221 veículos entregues aos clientes em 2023, a Porsche alcançou um aumento de 3,3 por cento em relação ao ano anterior, com as várias regiões de vendas ainda mais equilibradas do que em 2022. “Com o maior programa de lançamento de modelos na história da empresa, a Porsche atualizou abrangentemente o Cayenne, o Panamera, o Macan, o Taycan e o 911. Com isso, estamos reduzindo pela metade a idade média da nossa linha de modelos. Em termos tecnológicos, os novos produtos estão estabelecendo novos padrões no mundo automotivo. Temos muitas cartas na manga – e agora é a hora de jogá-las”.

Entre outros tópicos, Oliver Blume fala aos acionistas sobre o novo SUV Macan totalmente elétrico, que será lançado em 2024: “Nosso best-seller de longa data, agora como um carro totalmente elétrico, continuará sendo o modelo de maior desempenho em seu segmento”. Referindo-se ao atualizado Porsche 911 apresentado há alguns dias, Blume diz: “Estou certo de que este 911 estabelecerá novos padrões mais uma vez”. É o primeiro 911 com um sistema híbrido. Inspirado no automobilismo, com ainda mais potência e dinâmica de condução ainda melhor. No Nürburgring Nordschleife, o novo 911 Carrera GTS foi 8,7 segundos mais rápido que seu antecessor. “Já está claro que essa tecnologia híbrida de alto desempenho é perfeita para o 911 Carrera GTS”, explica Oliver Blume.

Tão otimista quanto ele, o Presidente do Conselho Executivo também explica aos acionistas o chamado efeito V do mercado que acompanha cada lançamento de modelo: “Com o modelo anterior, temos uma redução gradual no número de unidades. Ao mesmo tempo, as novas gerações são introduzidas em etapas com base nos mercados e variantes”. Essa curva V para vendas e receita é normal. A Porsche se esforçará para controlá-la da melhor maneira possível para cada série de modelos. “A Porsche sempre seguiu seu próprio caminho – e sempre com nossos clientes em mente. Enfrentamos os ventos contrários. Vamos além. Mesmo que isso exija mais esforço. Especialmente porque pensamos a longo prazo”.

A Porsche está investindo decisivamente em seu futuro, não apenas por meio de novos lançamentos de produtos, mesmo – e especialmente – em tempos desafiadores. “Somente no ano passado investimos cerca de 5 bilhões de euros em pesquisa e desenvolvimento e no ecossistema Porsche – o maior valor gasto na história da nossa empresa”, relata Oliver Blume. “Estamos avançando resolutamente na digitalização na empresa. Com um montante de 4 bilhões de euros nos próximos cinco anos, mais de 350 milhões dos quais serão investidos em dados e inteligência artificial”.

Porsche confirma previsões de longo prazo

A Porsche começou o segundo trimestre de forma robusta e está satisfeita com o desenvolvimento contínuo da demanda em quase todas as regiões. Apenas na China a demanda atual por produtos exclusivos permaneceu contida, tanto para bens de consumo quanto para automóveis. Apesar do ambiente macroeconômico desafiador prevalecente, a Porsche AG mantém suas previsões, desde que as circunstâncias macroeconômicas não se deteriorem significativamente. Para todo o ano de 2024, a empresa espera uma margem operacional do Grupo na faixa de 15 a 17 por cento.

Essa projeção é baseada em vendas do Grupo na faixa de cerca de 40 a 42 bilhões de euros. A médio prazo, a Porsche mantém sua previsão de uma margem operacional do Grupo de cerca de 17 a 19 por cento. A longo prazo, o fabricante de carros esportivos visa uma margem operacional do Grupo de mais de 20 por cento. (Foto: Porsche/Divulgação).