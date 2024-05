Porsche abre pré-vendas do novo Cayenne GTS no Brasil

O novo Porsche Cayenne GTS pode ser encomendado por clientes brasileiros em todos os Porsche Centers do país desde a última quarta-feira (15/05). O modelo será oferecido em duas versões: Cayenne GTS (R$ 930.000) e Cayenne GTS Coupé (R$ 960.000). As entregas das primeiras unidades são esperadas para o segundo semestre de 2024.

As novas versões do Cayenne somam-se à atual e diversa família de modelos: Cayenne E-Hybrid, Cayenne S, Cayenne S E-Hybrid e Cayenne Turbo E-Hybrid (SUVs); Cayenne E-Hybrid Coupé, Cayenne S Coupé, Cayenne S E-Hybrid Coupé, Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé e Cayenne Turbo GT (coupés).

Em sua essência, o Cayenne é tanto um carro esportivo de alta performance quanto um SUV para todo terreno. Como a abreviação GTS significa Gran Turismo Sport para a Porsche, isso se traduz em uma dose extra de dinamismo, com uma oferta aprimorada de dirigibilidade esportiva. Com um trem de força potente, ajuste preciso e design exclusivo, o novo Cayenne GTS permanece fiel a esse princípio, mas se mantém adequado para uso diário.

Tecnologia de chassi do Cayenne Turbo GT

O chassi especificamente ajustado para GTS e a altura da carroceria reduzida em 10 milímetros conferem um perfil de condução ainda mais empolgante para as versões GTS. Um pouco mais a fundo, o carro é equipado com suspensão a ar adaptativa, incluindo Porsche Active Suspension Management (PASM) e Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Todos os componentes de chassi e sistemas de controle, como Porsche Traction Management (PTM) e o opcional Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), são especificamente projetados para um desempenho ótimo em estrada.

A tecnologia de amortecedor de duas válvulas do GTS oferece uma resposta impressionante, e sua suspensão a ar de dois compartimentos dá ao carro uma taxa de mola altamente dinâmica, garantindo ao mesmo tempo o conforto ao motorista. Os rolamentos de pivô do eixo dianteiro dos modelos Cayenne GTS vêm do Cayenne Turbo GT. Eles aumentam o câmber negativo das rodas em 0,58 grau em comparação com outros modelos Cayenne. O resultado se exprime em curvas extremamente ágeis e dinâmica excepcional de manuseio.

Mais eficiente 40 cv mais potente que o modelo anterior

Além do chassi bem ajustado, o motor V8 é outra característica importante do Cayenne GTS. O V8 biturbo de 4.0 litros, desenvolvido pela Porsche e fabricado em Zuffenhausen, passou por uma extensa revisão técnica. Isso resultou em ganhos de eficiência e um aumento significativo no desempenho: o motor agora produz 500 cv de potência – um aumento de 40 cv em comparação com o modelo anterior. O torque máximo agora é de 660 Nm, um aumento de 40 Nm. A transmissão Tiptronic S de oito velocidades revisada melhora consideravelmente o desempenho de condução através de tempos de resposta e mudança mais curtos nos modos Sport e Sport Plus.

Em combinação, esses recursos proporcionam ao carro esportivo de quatro portas um desempenho verdadeiramente notável. O novo Cayenne GTS acelera de 0 a 100 km/h em 4,4 segundos. A velocidade máxima é de 275 km/h. Uma inovação técnica adicional é que a caixa de transferência para o sistema de tração nas quatro rodas Porsche Traction Management (PTM) possui um circuito de resfriamento de água independente. Esta tecnologia também é adotada do modelo Turbo GT de alta performance. Ela auxilia na manutenção da temperatura ideal de operação do sistema, garantindo ainda mais robustez ao conjunto.

Design e equipamentos exclusivos da linha GTS

Todos os modelos GTS da Porsche são reconhecíveis graças ao seu design esportivo e único. No Cayenne GTS, isso inclui a inscrição ‘GTS’ em preto nas laterais e na traseira do carro, design dianteiro especial com entradas de ar maiores, faróis e lanternas traseiras com tonalidade escura e pinças de freio vermelhas. Mantendo essa característica de design clássico, o carro tem o visual Porsche instantaneamente reconhecível, mas com algumas inovações. Acessórios como saias laterais, inserções frontais, acabamentos das janelas laterais e extensões dos arcos das rodas, que fazem parte do pacote Sport Design, agora são fabricados em preto brilhante. Em modelos GTS anteriores, algumas dessas peças eram finalizadas na cor do carro. Em contraste, as ponteiras do sistema de escape esportivo, que antes eram pretas, agora têm um tom de bronze escuro. Para ampliar ainda mais o portfólio de design dos modelos Porsche GTS, rodas de 21 polegadas com design RS Spyder são finalizadas em cinza antracite.

O interior do Cayenne GTS apresenta um volante esportivo GT aquecido como item de série. O material de alta qualidade Race-Tex também está presente em todo o carro. O tecido semelhante a camurça cobre o forro do teto, apoios de braço e painéis das portas, assim como os painéis centrais dos bancos esportivos ajustáveis. Os reforços laterais foram ainda mais elevados para oferecer ainda mais suporte lateral nas curvas. Dois pacotes internos específicos do GTS em Vermelho Carmine ou Cinza Slate Neo também estão disponíveis na Porsche para um visual mais personalizado. (Fotos: Porsche/Divulgação).