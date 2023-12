Porsche 911 GT3 com kit Manthey faz teste no Autódromo Velocittá

Composto por uma série de itens mecânicos e aerodinâmicos que otimizam a performance do Porsche 911 GT3, o Kit de Performance 911 GT3 Manthey passou por uma prova real de eficácia em seu hábitat natural: a pista. Por iniciativa da Porsche Brasil, e apoio operacional do Porsche Center São Paulo, controlado pela Stuttgart, dois carros (um original e outro equipado com o kit) foram levados ao circuito Velocittá, em Mogi Guaçu (SP), para tomadas de tempo.

O piloto profissional – e instrutor certificado Porsche Brasil – Beto Gresse foi responsável pela pilotagem. Primeiro ele marcou o tempo de volta de um 911 GT3 “original”: 1min43s3. Desceu do carro e subiu em outro GT3, desta vez paramentado com o kit Manthey: 1min42s9, ou 0s4 abaixo do primeiro carro. Ambos tinham pneus novos e as mesmas calibragens. “O Velocittá é um traçado bem travado, de baixa pra média velocidade. Mais do que o tempo de quase meio segundo, o que me surpreendeu foi o quanto esse kit torna o carro mais seguro nas freadas e nas saídas de curvas. Você freia mais dentro das curvas e tem maior grip mecânico nas retomadas”, comentou o piloto. “Em uma pista de alta velocidade, os recursos aerodinâmicos vão aparecer e o carro com kit Manthey deve baixar ainda mais o tempo de volta”.

De acordo com a opinião de Gresse, o kit Manthey será bastante apreciado pelos clientes tradicionais do 911 GT3. “Aumenta muito a confiança de quem guia. Você freia lá dentro, fruto dos benefícios gerados pelas mudanças nos freios, e o carro permanece neutro”, opinou, ressaltando o quão perceptível é a maior modularidade do pedal.

O teste realizado no Velocittá teve uma nobre inspiração. Assim que foi lançado na Alemanha, o piloto da Porsche Kévin Estre entrou com um 911 GT3 Manthey para conferir o tempo de volta no mítico traçado de 20,8 km de Nürburgring Nordschleife. Após o cronômetro cravar o tempo de 6min55s737, os engenheiros apuraram os benefícios reais do kit instalado pelo preparador: redução de cerca de 7 segundos no tempo de volta.

Desenvolvido em estreita cooperação entre os engenheiros da Porsche e da Manthey, o kit redimensiona algumas especificações do veículo para aprimorar seu uso em pista. As melhorias foram alcançadas por intermédio do uso de novos componentes aerodinâmicos e de chassi, além de modificações no sistema de freios e adoção de um conjunto de rodas Manthey de liga mais leve. O Kit de Performance 911 GT3 Manthey é o resultado de décadas de experiência no esporte GT, simulações aerodinâmicas complexas e inúmeros quilômetros de teste em Nürburgring Nordschleife. Além disso, todos os componentes foram intensamente combinados e testados na bancada de testes de dinâmica de direção e no túnel de vento de alto desempenho do Porsche Development Center, em Weissach.

A origem da Manthey

A Manthey-Racing GmbH tornou-se conhecida internacionalmente por seu sucesso em corridas. A empresa preparadora é responsável pelas participações da família GT da Porsche em provas do automobilismo desde 2013. Por meio de veículos míticos, como o Porsche 911 GT3 R, a Manthey especializou-se em provas de Endurance, o que a tornou uma parceira perfeita para o desenvolvimento dos kits de desempenho oferecidos pela divisão Porsche Tequipment. Uma das características mais marcantes dos kits elaborados pela Manthey é que seu uso não se aplica somente ao uso pista, na busca pela maior performance, mas é também útil para aperfeiçoar o rendimento dos modelos em estradas.

O kit Manthey para o 911 GT3 já está disponível para encomendas no Brasil e tem preço público sugerido de R$ 375.676,64. Para o modelo 718 Cayman GT4 RS, o kit custa R$ 353.945,01.