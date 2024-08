Polo Automotivo de Betim atinge recorde de produção

Os resultados da Stellantis em julho estabeleceram novos recordes, tanto no volume de emplacamentos no mercado sul-americano, quanto na produção de veículos no Brasil. O Polo Automotivo Stellantis de Betim, em Minas Gerais, registrou mais de 43 mil veículos produzidos no sétimo mês do ano, o maior volume da planta desde a criação da Stellantis, em 2021. Um dos principais modelos responsáveis por esse desempenho foi a picape Fiat Strada, que alcançou uma produção histórica, com mais de 15,7 mil unidades fabricadas na planta mineira.

“Os números de produção registrados em julho reforçam a importância estratégica do Polo Automotivo de Betim. Além de ser uma das principais referências tecnológicas do mercado brasileiro, a fábrica mineira é uma das maiores plantas da Stellantis no mundo, possuindo total autonomia tecnológica na América do Sul. Isso significa que, além de atingir recordes de produção, a planta conta com áreas estratégicas capazes de gerenciar todas as fases de desenvolvimento de novos modelos, com grande nível de qualidade e excelência”, pontua Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul.

A planta mineira é responsável pela produção de alguns dos modelos mais vendidos no Brasil, incluindo a Nova Strada, que é a líder absoluta de vendas no país e uma referência em seu segmento, além do Argo, Mobi, Fiat Pulse e o Fastback, o SUV Coupé da Fiat. Também são fabricados no Polo os comerciais leves Fiat Fiorino e Peugeot Partner Rapid.

Recentemente, o Polo Automotivo de Betim comemorou 48 anos de tradição em inovação na indústria automotiva, um legado que será fortalecido com a expansão da nova linha de motores. Com um investimento de R$ 454 milhões, a planta ampliará sua capacidade de produção para 1,1 milhão de motores por ano, apoiando os futuros lançamentos da Stellantis na região, incluindo os produtos equipados com a tecnologia Bio-Hybrid. Esta nova linha produzirá motores flex de alta eficiência e baixas emissões, consolidando o Brasil como um centro global no desenvolvimento de powertrains e da tecnologia Bio-Hybrid.

Além disso, entre 2025 e 2030, o Polo receberá um investimento adicional de R$ 14 bilhões, o maior já registrado na história da planta. Este investimento faz parte de um ciclo de R$ 32 bilhões anunciado pela Stellantis para a América do Sul, que impulsionará o lançamento de 40 novos produtos e 8 novos powertrains. O aporte também apoiará o desenvolvimento de tecnologias Bio-Hybrid, inovações para a descarbonização da cadeia de suprimentos automotivos e a criação de novas oportunidades estratégicas de negócios. (Fotos: Stellantis/Divulgação).