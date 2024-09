Pilotos da Garagem Racing fazem bons Treinos Classificatórios em Guaporé

A equipe curitibana Garagem Racing de Fórmula Truck (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos) teve uma boa participação nos Treinos Livres e Classificatórios deste sábado (07/09), durante a 6.ª etapa do Campeonato Interestadual da Fórmula Truck 2024, que está sendo realizada nesse fim de semana, no Autódromo Dr. Nelson Luiz Barro, em Guaporé, no Rio Grande do Sul. O piloto Joãozinho Santa Helena, bateu seu caminhão DAF n.º 33, no último Treino Livre da categoria GT Truck (Eletrônica), alugou um caminhão para o Treino Classificatório e ficou com o nono lugar do grid, com o tempo de 1min32s892. Já o seu companheiro de equipe Fabrício Rossatto, com o caminhão VW n.º 82, na categoria F-Truck (Bomba Injetora), esteve sempre entre os primeiros nos treinos livres e marcou o quarto tempo no Top Qualify da sua categoria, em 1min35s245.

Programação

As atividades no Autódromo de Guaporé iniciam neste domingo (08/09) a partir das 9 horas com o warm up da GT Truck até as 9h15; das 9h30 às 9h45, warm up da F-Truck; das 10h10 às 11 horas, desfile dos caminhões/pilotos; das 11h10 às 12 horas, visitação aos boxes; 12h35, execução do Hino Nacional; às 12h45, largada da corrida da GT Truck, com duração de 35 minutos, mais uma volta; às 14 horas, largada da prova da F-Truck (35 minutos, mais uma volta); das 14h45 às 15h15, show chalera; às 15h50, largada da Copa Speed Max (20 minutos, mais uma volta); e às 16h30, pódio de todas as categorias.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. As provas de Guaporé serão mostradas ao vivo pela Rede TV e pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Sérgio Kaskanlian.

Melhores tempos do Top Qualify da GT Truck em Guaporé:

1.º) Rogério Agostini (GT Truck), 1m31s478;

2.º) Rafael Fleck (GT Truck), 1m31s876;

3.º) Everton Fontanella (GT Truck), 1m3s896;

4.º) Pedro Muffato (GT Truck), 1m32s131;

5.º) Túlio Bendo (GT Truck), 1m32s171;

6.º) Álvaro Bendo (GT Truck), 1m32s709;

7.º) Jorginho Feio (GT Truck), 1m32s805;

8.º) Edivan Monteiro (GT Truck), 1m32s958;

9.º) Joãozinho Santa Helena (GT Truck), 1m32s892;

10.º) Nilton Jacobsen Filho (GT Truck), 1m32s946;

Melhores tempos do Top Qualify da F-Truck em Guaporé:

1.º) Giovani Tavares (F-Truck), 1m34s167;

2.º) Daniel Conti (F-Truck), 1m34s496;

3.º) Thiago Manica (F-Truck), 1m34s771;

4.º) Fabrício Rossatto (F-Truck), 1m35s245;

5.º) Gustavo Mânica (F-Truck), 1m35s716;

6.º) Allison Nurnberg (F-Truck), 1m36s146;

7.º) Gilmar Mottin (F-Truck), 1m39s626;

8.º) Daniel Conti (F-Truck), sem tempo;

9.º) Gabrielle Rampon (F-Truck), sem tempo;

10.º) Tiago Bellaver (F-Truck), sem tempo.

Classificação do Campeonato Interestadual:

Categoria GT Truck (motores eletrônicos):

1.º) Rafael Fleck, com 330 pontos; 3.º) Túlio Bendo, 330; 3.º) Everton Fontanella, 280; 4.º) Pedro Muffato, 263; 5.º) Jorge Mauricio Ribeiro, 205; 6.º) Ramires Fontanella, 185; 7.º) Alisson Vinicius Nurnberg, 185; 8.º) Alex Andrade Vieira, 185; 9.º) Edivan Monteiro, 155; 10.º) Joãozinho Santa Helena, 148; 11.º) Leonardo Barramacher, 145; e em 12.º) Lazaro Donizete, com 133 pontos.

Categoria F-Truck (motores com bomba injetora):

1.º) Márcio Rampon, com 360 pontos; 2.º) Geovani Tavares dos Santos, 315; 3.º) Fabrício Rossatto, 245; 4.º) Douglas Collet, 215; 5.º) Thiago Mânica, 210; 6.º) Gilmar Antonio Mottin, 200; 7.º) Gustavo Mânica, 175; 8.º) Carlos Eduardo Conci, 160; 9.º) Gabrielle Rampom, 150; 10.º) Max Nunes, 120; 11.º) Tiago Bellaver, 80; e 12.º) Cristiano Lemos Branco, com 45 pontos.

(Fotos: Lu Flores/Divulgação).

Fabrício Rossatto vai em busca da primeira vitória na F-Truck.