Phinia trouxe novidades da Delphi e Delco Remy para o mercado

A Phinia, produtora sistemas de combustível premium, sistemas elétricos e produtos de reposição esteve na 11ª edição da Feira de Fornecedores da Indústria Automotiva, Autopar, realizada entre os dias 08 e 11 de maio, na região de Curitiba/PR. Participando pela primeira vez em uma feira automotiva no Brasil, sob a nova identidade corporativa, a empresa apresenta as últimas novidades de suas marcas, Delphi e Delco Remy®, para o mercado local. Entre elas se destacam lançamentos das marcas previstos para 2024.

Lançamentos Delphi

A Delphi, que atua em sistemas de combustível, gerenciamento de motores, eletrônica veicular e equipamentos de diagnóstico, levou para a Autopar suas novas linhas de componentes de reposição e oferece uma ampla gama de soluções para as mais diversas aplicações, a fim de atender aos diferentes segmentos da indústria:

Turbos: a Delphi amplia sua oferta no segmento de turbocompressores. A marca apresenta na Autopar alguns dos novos produtos da linha, que totalizam 26 PN’s (part numbers), cobrindo 30% da frota circulante equipada com esse dispositivo. Desenvolvidos para oferecer eficiência, economia e durabilidade, os novos turbos Delphi são destinados para veículos com motorização flex e diesel.

Integrados aos sistemas de gerenciamento eletrônico, proporcionam alta confiabilidade e atendem plenamente aos parâmetros de cada fabricante, contribuindo para a performance e o consumo mais eficientes. Dessa forma, colaboram para a redução de emissões, oferecendo a melhor solução em produtos e serviços e com menor impacto ambiental.

Sensores de Oxigênio: A marca foi pioneira na produção local desses componentes no Brasil, em especial para veículos flex fuel, há mais de 18 anos. Hoje, tem em seu portfólio uma vasta oferta de opções, para veículos leves, utilitários, off road e pesados, sendo um dos principais fornecedores desse sistema para a indústria e o aftermarket locais. Os produtos da marca trazem alto nível de tecnologia, que garante a correta queima de combustível e reduzida emissão de gases nocivos no meio ambiente.

Essa expertise, permitiu à operação local da Phinia se tornar a fornecedora de sensores de oxigênio Delphi para as operações globais, principalmente nos Estados Unidos, com o intuito de abastecer o mercado de reposição norte-americano, a partir deste ano. Produzidos na planta da Phinia, localizada em Piracicaba/SP, esses componentes abastecerão as prateleiras norte-americanas

Na Autopar, a empresa apresentou 10 aplicações de sua linha de sensores de oxigênio, destinadas para os segmentos leves e pesados no mercado de reposição. Com a mesma configuração e tecnologia dos produtos destinados para exportação, essas soluções estarão disponíveis para comercialização ainda em 2024, na rede de distribuição da marca.

Sensores ABS: voltada para o futuro, antevendo o crescimento orgânico dos sensores veiculares, que abrangem tecnologia, desempenho e segurança, a Delphi traz para o Brasil sua linha de sensores ABS. Destinados para os mercados brasileiro e sul-americano, os dispositivos lançados pela marca na Autopar serão oferecidos exclusivamente no aftermarket

Essenciais para a dirigibilidade, conforto e segurança ao dirigir, os sensores ABS Delphi trazem o DNA da marca em sistemas inteligentes e oferecem avançado gerenciamento de mobilidade ativa para o segmento de reposição, com o padrão do produto original (OEM).

Seu funcionamento se destaca pela precisão, sensibilidade e rapidez na detecção de potenciais riscos à segurança de motoristas e passageiros, com a atuação direta sobre os freios, por meio do controle do rolamento e do contato das rodas com o solo. Assim, evita seu travamento em frenagens bruscas e a perda da direção em manobras e situações adversas, por meio dos sistemas ABS (Freios Auto Blocantes), ESP (Programa Eletrônico de Estabilidade) ou ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade).

Na Autopar serão apresentados dois modelos voltados ao mercado brasileiro. A companhia pretende oferecer essas e mais 23 diferentes soluções aos consumidores locais, ainda neste ano.

Aditivos em embalagens de 4L: ampliando a oferta de produtos da marca para a manutenção de sistemas térmicos, a Delphi traz para seu estande sua nova versão de aditivos para radiador, em embalagens de 4 litros. Em conjunto com as opções de 1 litro, já disponíveis para os reparadores de todo o país, as novas opções oferecem os compostos já reconhecidos pela qualidade e excelente custo-benefício, em seis diferentes fórmulas, destinadas para veículos leves.

A empresa é pioneira ao oferecer aditivos com monoetilenoglicol em sua composição, que diminui o ponto de congelamento e aumenta o ponto de ebulição do fluido, garantindo a máxima eficiência em temperaturas extremas, baixas ou altas. Toda a linha é certificada pelo INMETRO e segue os melhores indicativos de qualidade definidos pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Sua duração chega a 5 anos ou 241 mil km.

O lançamento dessa nova configuração atende à demanda das oficinas mecânicas, que trabalham com grandes quantidades de insumos e componentes e, dessa forma, se beneficiam de opções mais convenientes e econômicas.

Compressores de ar-condicionado: para atender ao aumento da demanda por dispositivos de gerenciamento térmico, a Delphi investiu na ampliação de sua linha de compressores de ar-condicionado automotivos. Os frequentadores da Autopar podem conferir a nova linha voltada para veículos pesados, já disponível para venda. Os novos componentes podem ser adquiridos junto ao time comercial presente no estande. Foram lançados 30 diferentes itens, atendendo a aplicações do tipo colheitadeira, escavadeira e caminhões. A fim de minimizar o impacto no consumo de combustível, a engenharia da marca trabalhou para oferecer maior eficiência energética durante o funcionamento dos sistemas. Para tal, os dispositivos foram dimensionados para fornecer maior capacidade de resfriamento sem comprometer os parâmetros de durabilidade, eficiência e ruído, adaptados ao uso em condições de trabalho severas, comuns em aplicações de veículos pesados.

Motores de partida e alternadores: a Autopar é o local de estreia da nova identificação dos motores de partida e alternadores para a linha leve, fabricados e vendidos pela Phinia ao mercado de reposição, com a marca Delphi. Até então, os componentes produzidos na unidade da empresa, em Brusque/SC, saiam de fábrica com a marca BorgWarner. Agora, com a cisão entre as corporações, serão comercializados com a nova marca, mantendo o padrão e qualidade em produtos e serviços reconhecidos globalmente.

Motores de partida PG260P3: lançado recentemente, o novo motor de partida PG260P3, foi desenvolvido originalmente para atender à família de utilitários equipados com motorização 2.2 litros turbodiesel. Validado e aprovado segundo as diretrizes técnicas das montadoras, este novo produto da marca foi submetido a rigorosos testes funcionais, mecânicos, elétricos, de stress térmico e de ambiente para garantir a máxima robustez e durabilidade durante toda sua vida útil.

Lançamentos Delco Remy

A Delco Remy®, uma marca com tradição de mais de 120 anos no desenvolvimento, fabricação e fornecimento de componentes elétricos para aplicações comerciais de caminhões, ônibus e veículos fora de estrada, chega à Autopar trazendo seus novos motores de partida para as linhas de veículos diesel e do segmento de pesados:

Motor de partida 31 MT: essa nova linha de motores de partida, apresentada na Autopar, proporciona potência elétrica superior e resistência mecânica reforçada. Destinado para aplicações em máquinas agrícolas, esse novo motor oferece maior robustez e durabilidade ao conjunto, principalmente em aplicações com ciclos de partida frequentes. Entre as funcionalidades apresentadas, se destacam:

Melhorias implementadas no coletor do induzido, responsável por gerar a energia necessária para acionar o pinhão do motor de partida.

Sistema de embreagem positiva, incorporado ao eixo impulsor, projetado para lidar com bloqueios causados pelo encontro do dente da cremalheira com o dente do pinhão. Permite que o induzido continue girando com toda sua potência e que o pinhão do motor de partida se acople corretamente à cremalheira, evitando o efeito “click no cranck”, quando não há o acoplamento entre esses dois componentes, impedindo o funcionamento do motor do veículo.

Aperfeiçoamentos nas escovas de carvão e nas molas do conjunto das escovas, aumentando a resistência à corrosão e propiciando maior durabilidade em aplicações mais exigentes e severas. (Foto: Delphi/Divulgação).