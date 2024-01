Paranaense de Marcas e Turismo terá shows e eventos paralelos

O novo Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo vem cheio de novidades em 2024. Organizado pela Race Challenge, o evento surge com uma proposta para revigorar a paixão dos paranaenses pelo automobilismo. “Promover um campeonato com formato completamente diferente, com shows e eventos paralelos nos autódromos”, destaca Ricardo Santos, diretor da Race Challenge.

O foco principal do projeto é a valorização e formação de um novo público para o automobilismo, especialmente entre os jovens. “Queremos criar um novo público, promovendo eventos e shows que vão muito além das corridas. Queremos mostrar que o lugar de acelerar é na pista e não nas ruas, desencorajando práticas ilegais como rachas”, ressalta Santos.

A proposta da Race Challenge não é apenas revitalizar o automobilismo, mas também torná-lo mais acessível e atrativo. “A ideia não é tornar o campeonato mais oneroso, mas sim criar uma competição que traga visibilidade para equipes e pilotos”, explica o diretor da Race Challenge. A parceria com a Federação Paranaense de Automobilismo é fundamental, pois ela será responsável por organizar toda a parte desportiva da competição.

As categorias são Super Turismo, Turismo, Força Livre e Clássicos. Todas regidas pelo regulamento da Federação Paranaense de Automobilismo. Entre as inovações, destacam-se os box padronizados, visando proporcionar uma experiência única aos participantes e ao público.

A competição não se limita apenas às pistas, buscando envolver toda a comunidade. “Nossa meta é trazer o público para uma visibilidade diferente. Queremos também ampliar a presença das famílias, com trailers, barracas e fazendo churrasco nos autódromos. Teremos espaço gastronômico para famílias e convidados, além da visitação noturna. Haverá shows de sertanejo, música eletrônica e artistas locais, garantindo uma atmosfera vibrante”, revela Santos, lembrando que os pilotos do mais experientes do Paraná e outras partes do país também terão a chance de pilotar carros clássicos do automobilismo.

Shows musicais e eventos noturnos nas pistas

Com três corridas em Londrina e outras três em Cascavel, o campeonato será distribuído ao longo de seis etapas. Além disso, os eventos buscam a ampliação de autódromos nas noites das etapas, espaço kids e gastronômico para as famílias dos pilotos, oferecendo atividades específicas, shows musicais, visitação noturna dos pilotos e áreas exclusivas para mulheres e esposas, com atividades de beleza e moda.

O Paranaense de Marcas e Turismo 2024 representa um novo capítulo na história do automobilismo paranaense, marcado pela inovação, inclusão e uma visão para o futuro. A expectativa é que o campeonato não apenas revitalize o cenário automobilístico local, mas também sirva de preparação para competições nacionais.

Evento de lançamento do campeonato e premiação

Pilotos e entusiastas do automobilismo, terão uma noite emocionante e repleta de novidades. A Race Challenge convida vocês para o evento de lançamento do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo – Race Challenge 2024. O evento será na quinta-feira (25), a partir das 19h, no Armazém Garagem, em Curitiba. Além da apresentação da nova competição, os destaques do automobilismo paranaense em 2023 serão homenageados na noite de festa.

Serviço:

Lançamento Campeonato de Marcas e Turismo 2024 – Race Challenge:

Data: quinta-feira, 25 de janeiro de 2024;

Horário: Das 19 às 23 horas;

Atração Musical: Rocky Balboa Band;

Local: Armazém Garagem – Rodovia Curitiba – Ponta Grossa BR-277, 2630 – Santo Inácio, Curitiba – PR.

(Foto: Tiago Guedes/Divulgação).