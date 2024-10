Paranaense de Kart terá edição histórica em Londrina ao completar 60 edições

O Campeonato Paranaense de Kart terá uma edição histórica em Londrina, com disputas de quarta-feira (30) a sábado, 2 de novembro, no Kartódromo Luigi Borghesi. Será a 60ª edição, colocando o certame paranaense como o mais longevo do kartismo brasileiro. O Paranaense tem uma edição a mais do que o Campeonato Brasileiro. A primeira edição foi em 1961, mas em alguns anos a competição não foi realizada, como em 2020, em função da pandemia da Covid-19.

Toda a história do Campeonato Paranaense de Kart foi documentada em pesquisa feita pela jornalista Eni Alves, da Revista Podium, para o documentário “Automobilismo Paranaense, uma História não Contada”, produto do TCC de jornalismo de Eni. “Pesquisei em um site do governo que mantém registros digitalizados dos mais diversos jornais impressos desde o final do século XIX. Claro que tive a colaboração de alguns pilotos, que me direcionaram quanto a datas, nomes, lugares e que pude confirmar as informações nos jornais. Hoje este documentário serve de fonte de pesquisa para outros trabalhos sobre o assunto. Foi um trabalho exaustivo, mas prazeroso ao descobrir nomes de importantes paranaenses como kartistas e muitos com títulos. Ao pesquisar nos jornais pude constar como eram os karts, como eram realizadas as provas e encontrar resultados que são registros históricos do kartismo paranaense”, frisa Eni Alves.

Rubens Gatti, presidente da FPrA, destaca que o Campeonato Paranaense é o mais antigo do Brasil. Ele surgiu primeiro que o Brasileiro e ao chegar à sua 60ª edição mostra a tradição e o pioneirismo do Paraná no automobilismo. “Vamos celebrar esta edição especial em Londrina, com o Paranaense sendo Open do Campeonato Brasileiro, que será disputado no Kartódromo Luigi Borghesi, de 11 a 16 de novembro”, acentua Rubens Gatti.

Rubens Gatti, presidente da Federação Paranaense de Automobilismo. (Foto: Tiago Guedes/Divulgação). Eni Alves é a responsável pela maior pesquisa já feita sobre o kartismo paranaense. (Foto: Mister Shadow/Divulgação).