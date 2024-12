Paraná investe em infraestrutura rodoviária e planeja 2025

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou seis editais para execução de obras que deverão ser realizadas em 2025. O valor previsto calcula um investimento próximo de R$6 bilhões. No mesmo período, foram inaugurados trechos duplicados na PR-317 e PR-318 em Campo Mourão. O investimento estadual no aprimoramento das vias foi de R$40 milhões e deve seguir no próximo ano.

Estes projetos fazem parte do interesse de expansionismo econômico que o Paraná possui. Em 2023, o estado superou o PIB do Rio Grande do Sul, além de conectar o Sul do país com o Sudeste e Centro-Oeste e fazer fronteira com o Paraguai e a Argentina. Como ressalta Silvio Kasnodzei, presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas no Estado do Paraná (SETCEPAR), estas obras são de extrema importância, pois a infraestrutura limitada restringia o crescimento paranaense. “Estávamos há décadas sem grandes valores para a construção ou ampliação das estradas, mas nestas mesmas décadas se instalaram novas indústrias, outras aumentaram sua produção, mas o investimento público em logística rodoviárias era muito pouco ou nada era feito para acompanhar este movimento”.

Como reflexo do novo momento em que vive, o Paraná também foi o terceiro estado que mais investiu em rodovias no primeiro semestre de 2024, ficando atrás apenas de São Paulo e Bahia e superando Minas Gerais e Rio de Janeiro. “Para os paranaenses, o aprimoramento de algumas vias, principalmente na região de Londrina, e a retomada das conceções dos lotes pedagiados foram marcos importantes”, completa Silvio.

O presidente da entidade destacou que o setor está otimista para o próximo ano, mas ponderou a necessidade de ampliar os trechos da BR 376 e BR 277, que ligam Ponta Grossa e Guarapuava à Palmeira e se juntam ao se aproximar de Curitiba no trecho que leva ao porto de Paranaguá.

“Estamos otimistas com as oportunidades que existem para 2025, principalmente com o estudo do complexo rodoviário no Litoral do PR, que pode viabilizar a ligação das BR 116, BR 277, BR 376 e a PR 508 e, assim, melhorar o acesso aos portos paranaenses. Também aguardamos ansiosamente a liberação da ponte de integração entre o Brasil e o Paraguai”, conclui Kasnodzei. (Foto: Setcepar/Divulgação).