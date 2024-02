Osram dá dicas para que tudo ocorra em segurança

O início do ano é o período preferido dos brasileiros que programam viagens e passeios com familiares e amigos. Seja para o litoral ou para o interior, a maior parte dos trajetos é feita de carro ou moto, o que, naturalmente, exige alguns cuidados por parte dos motoristas para minimizar o risco de “imprevistos”.

De acordo com o levantamento da Confederação Nacional do Transporte (CNT) realizado em 2023, 67,5% das estradas federais e estaduais foram avaliadas como “ruins”, enquanto apenas 32,5% estão em condições “ótimas” – isso em uma extensão de 111.502 quilômetros pelo país. Outra pesquisa reforça ainda mais a importância dos cuidados ao pegar a estrada: segundo Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), os últimos 15 anos registraram aumento de 50% na proporção de mortes em relação ao número de acidentes graves. Entre os fatores que geraram esse aumento estão a imprudência ao volante e as rodovias não modernizadas para o atual contingente da frota de veículos.

Pensando nisso, a Osram – líder mundial em soluções de iluminação e acessórios automotivos – preparou uma lista com dicas de equipamentos que podem evitar dores de cabeça antes mesmo de pegar a estrada.

Um item que exige muita atenção é o farol dos veículos. Durante a noite e a madrugada, quando, obviamente, há menos luz natural, os motoristas precisam ter cuidado em dobro para evitar acidentes e garantir a segurança de todos. “O uso de lâmpadas de qualidade nos faróis é essencial quando falamos da segurança. Uma iluminação eficiente é capaz de proteger não só quem está no seu sentido, mas também quem vem do lado contrário. Isso pode evitar acidentes, especialmente durante a noite ou situações com pouca visibilidade, como em neblinas e tempestades”, detalha Rodrigo Gouveia – Gerente de Vendas Latam E-com e Retail da Osram.

O especialista aponta que o portfólio da empresa oferece soluções de altíssima performance, como as linhas de lâmpadas Night Breaker, que possibilita uma maior visão na estrada para os motoristas, e Ultra Life, que possui uma vida útil até quatro vezes mais longa em comparação com as originais de fábrica.

Pneu calibrado também é segurança

Nem todos pensam nisso antes de pegar estrada, mas verificar se os pneus estão calibrados da maneira correta pode evitar imprevistos em locais afastados e garantir a segurança durante todo o percurso. “Os pneus podem ser calibrados no posto de gasolina, porém já existem equipamentos próprios para fazer isso em casa, de maneira rápida e prática. O uso deles, porém, vai muito além disso e se faz mais importante em momentos de apreensão, como um pneu furado na estrada, longe de qualquer borracharia”, explica Gouveia.

Ele destaca que a Osram conta em seu portfólio com o recém-lançado inflador portátil TYREinflate Otir 2000, o modelo mais compacto e rápido da linha de infladores da empresa, conseguindo encher um pneu em apenas 2 minutos. “Como diferenciais, esse inflador possui bomba com memória interna, responsável por salvar e programar até quatro valores para diferentes tipos de pneus, e função de parada automática, que paralisa automaticamente o equipamento quando atinge a pressão correta”.

E a bateria, será que está carregada?

Outro fator ao qual o motorista deve se atentar é a bateria do carro, que pode estar com pouca carga e deixar todo mundo na mão durante alguma parada. “É preciso ficar atento aos sinais que a bateria dá durante o uso. No entanto, quando menos esperamos, ela pode descarregar por completo”, pontua Gouveia. “Por isso, os auxiliares de partida portáteis se tornam tão importantes para prevenir qualquer problema”, acrescenta.

Gouveia destaca que a linha Battery Start, da Osram, consegue carregar desde automóveis e motocicletas até SUVs e vans. Os modelos estão disponíveis nas versões Battery Start 200, adequado para motores a gasolina de até 3 litros, e Battery Start 300, ideal para veículos com motor de até 6 litros. Os equipamentos possuem tecnologia de lítio-cobalto e também podem ser usados como se fossem um Power Bank, para carregar dispositivos móveis como smartphones, câmeras e até tablets, a partir da conexão USB.