Onix Tracker e Montana lideram as vendas da Chevrolet em 2023

A Chevrolet emplacou 328,1 mil veículos em 2023 no Brasil. O volume representa alta de 12,6% ante o mesmo período do ano anterior, índice superior ao do próprio ritmo do mercado de automóveis de passeio e comerciais leves, que acumulou 2,18 milhões de unidades (+11,5%) no período.

Destaque para o recorde de emplacamentos da nova família de compactos da marca, formada pela atual geração do hatch Onix, do sedã Onix Plus, do SUV Tracker e da picape Montana. Juntos, os modelos somaram 273,6 mil unidades no ano, superando inclusive volumes pré-pandemia.

“O crescimento foi puxado pelas versões mais completas, incluindo a RS, de design esportivo, e pela maior oferta de sistemas avançados de conectividade, como o OnStar, que passou a equipar mais de 85% dos veículos”, explica Rafael Santos, vice-presidente de Marketing e Vendas da GM América do Sul.

De acordo com o executivo, outra razão para o avanço comercial desta nova família de compactos foi a chegada da quarta opção de carroceria: a picape. A Nova Montana é produzida na fábrica da GM em São Caetano do Sul (SP) desde fevereiro para abastecer o mercado local e de exportação.

Lançamentos da Chevrolet no Brasil ao longo do ano como o Bolt EUV, elétrico de alta autonomia, e da Nova Silverado, na categoria dos utilitários premium, representaram mais um passo na estratégia de tornar o portfólio da marca ainda mais tecnológico e sofisticado.

A estreia das novas gerações da Montana e da Silverado foram fundamentais para que a Chevrolet duplicasse para 56,3 mil unidades seu volume de picapes no ano.

O produto mais emplacado da marca continua sendo o Onix, que somou 102 mil unidades, crescimento de 20% ante o ano anterior.

A empresa vai continuar inovando para elevar seus índices de satisfação e de qualidade em 2024, ano que terá muitas novidades, começando pelo novo posicionamento da marca, além de lançamentos, como o Novo Spin.