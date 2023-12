Ônibus elétrico Volvo ilumina o Natal de Curitiba

Começou a operar na última sexta-feira, 15, e segue até sábado 23/12, uma operação especial da Volvo para o transporte de curitibanos e turistas que desejam conhecer as atrações do Natal de Curitiba. Um ônibus elétrico da marca está em operação das 19h30 às 22 horas no trajeto entre o terminal Campina do Siqueira e o Parque Barigui, o principal da cidade, e que foi especialmente decorado para as festas de final de ano.

O ônibus, que recebeu luzes em LED e decoração natalina, traz uma atração especial: oferece música ao vivo durante o trajeto, com um repertório de versões clássicas de Natal e outras canções populares dessa época do ano. A proposta é evidenciar como o silêncio do veículo, que é 100% elétrico, oferece extremo conforto aos passageiros e permite qualidade superior ao transporte. Até mesmo um violino ou um saxofone podem ser ouvidos sem qualquer interferência.

As famílias que já participaram da viagem com o ônibus elétrico da Volvo aprovaram a iniciativa. Os trajetos têm duração média de 20 minutos, seguem do terminal ao Parque Barigui e em seguida fazem o retorno. A passagem custa R$ 6,00 e o retorno até o parque é de graça.

Demonstração da tecnologia

O Volvo BZL Elétrico que está na operação de Natal, realizou demonstração recente em Curitiba, circulando por aproximadamente um mês nas linhas Inter 2 e Interbairros II, rota que integra vários bairros da cidade e move diariamente mais de 135 mil passageiros. O veículo tem 12,6 metros de comprimento, é equipado com baterias de íon lítio de 94kWh e carrega até 80 passageiros, com autonomia para até 300 quilômetros. Ele pode circular durante todo o dia e recarregar as baterias na garagem do operador à noite.

Além de Curitiba, o ônibus elétrico já participou de demonstrações em São Paulo e seguirá agora para Bogotá (Colômbia) e Santiago (Chile). A Volvo Buses é uma das principais fabricantes de veículos comerciais elétricos do mundo, com mais de cinco mil ônibus eletrificados rodando em dezenas de países. A meta é que 50% dos ônibus comercializados pela marca sejam elétricos até 2030.

Árvore de luz Volvo

Outra ação em que a Volvo participa no Natal de Curitiba é o patrocínio à árvore de luzes do Centro Cívico. Localizada na Av. Cândido de Abreu, na rotatória em frente à Prefeitura Municipal, a árvore da Volvo tem mais de 51 mil microlâmpadas em LED e 18 metros de altura. A atração poderá ser visitada até o dia sete de janeiro de 2024.