Omoda | Jaecoo chega a 220.000 veículos vendidos após um ano

A Omoda | Jaecoo (O&J) estreou globalmente em abril de 2023 e, após um ano de operação, com crescimento contínuo e sustentável, a empresa ultrapassou a marca de 220.000 veículos vendidos ao redor do mundo. Os números, que não incluem os dados do mercado chinês, foram impulsionados pela comercialização de 18.177 veículos em abril, representando um aumento de 28,7% em relação a março e de 45% em comparação com o mesmo período de 2023.

Com uma nova abordagem para o mercado, oferecendo produtos com design inovador e tecnologia de ponta, a O&J tem se destacado no cenário global e já está presente em mais de 40 países. O primeiro modelo totalmente elétrico da empresa, o Omoda E5, registra um crescimento mensal de 40% em suas exportações. Recém-lançado na Espanha, país precursor da operação da companhia na Europa, o SUV fará sua estreia em países como Itália, Polônia e Hungria nos próximos meses, assim como no Brasil, onde seu lançamento está previsto para o segundo semestre de 2024.

Uma das razões para o rápido crescimento da O&J em mercados maduros como a Europa está na qualidade dos produtos, que é o componente central da competitividade no setor automotivo. Desde sua concepção, a empresa vem aderindo um padrão de pesquisa, desenvolvimento e fabricação global, estabelecendo critérios rígidos para as marcas.

Esse compromisso com a entrega de veículos de ponta aos consumidores de todo o mundo se reflete em grandes conquistas, como a classificação máxima de cinco estrelas que o Omoda 5 recebeu em testes de segurança, como o E-NCAP (Europa) e o A-NCAP (Austrália), duas das certificações de segurança de veículos novos mais rigorosas globalmente.

Para além dos veículos: serviços e experiências de ponta

A O&J também está estabelecendo parcerias com grupos de concessionários renomados em todos os mercados onde atua, visando garantir serviços de vendas e pós-vendas de alta qualidade. Até o momento, foram inauguradas 873 lojas nos países onde a empresa está presente. A Omoda | Jaecoo espera ter mais de 3.000 pontos de venda nos próximos anos.

Além disso, outro aspecto relevante para a operação é a distribuição global de peças, garantindo que todas as necessidades pós-vendas sejam totalmente atendidas. Com o objetivo de otimizar sua operação logística, a empresa está adquirindo centros de distribuição em todo o mundo, e no Brasil, esse processo está em fase de definição.

A combinação desses fatores faz da O&J a empresa automotiva de crescimento mais rápido do mundo atualmente. A meta da companhia é alcançar a marca de 1,5 milhão de unidades vendidas por ano a partir de 2030. No Brasil, as marcas estrearão no segundo semestre de 2024 com a abertura de 50 pontos de venda e três produtos já confirmados – Omoda 5, Jaecoo 7 e Jaecoo 8. (Fotos: O&J/Divulgação).