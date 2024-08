Novo Peugeot 2008 tem design moderno, sofisticação e tecnologia

O novo Peugeot 2008 chega ao Brasil como um carro novo, com design impactante e único. Idealizado para quem esbanja atitude, tem um perfil tecnológico e ousado, e preza por um estilo de vida exclusivo e dinâmico. Assim é o novo Peugeot 2008, principal lançamento da Marca na América do Sul, modelo com o qual a marca fortalece sua identidade inovadora e felina, ao passo que eleva os padrões de elegância, tecnologia e robustez entre os utilitários esportivos, segmento de relevância absolutamente indiscutível em todos os mercados. Em Curitiba, já está nas concessionárias da marca para o test-drive, venda ao consumidor e pronta entrega, com preços que iniciam em R$ 119.990,00.

Outro fator marcante é que a chegada da nova gama do Peugeot 2008 traz consigo novas versões da emblemática versão GT, que exibem um estilo ainda mais robusto e imponente, especialmente destacado pela esportividade, que é marca registrada da Peugeot. Dotado de elementos inconfundíveis – expressão tão natural e típica da Peugeot ao longo do tempo, o novo Peugeot 2008 é um veículo moderno, com doses de sofisticação e tecnologia de última geração na mesma proporção. Um automóvel perfeito para quem gosta de SUV tanto quanto de se destacar por onde passa.

Design global

O lançamento do novo Peugeot 2008 representa a estreia no país da mais atual identidade da Peugeot, um design assinalado por traços únicos e inconfundíveis, igualmente replicados globalmente. Sempre criativa e inovadora, a Peugeot apostou em reforçar a personalidade do modelo ampliando sua postura no universo SUV, e afirmando de maneira espetacular sua posição de sofisticação. O resultado é um design magnético, para uma presença ainda mais marcante e poderosa.

As novidades começam pela nova assinatura luminosa, caracterizada por três garras verticais que acomodam as luzes DRL em LED, integradas nas inserções do para-choque. Ao centro, destaca-se a belíssima grade frontal que apresenta o novo logotipo Peugeot – que pode receber tratamento em preto brilhante ou bodycolor, dependendo da versão – e se estende até os faróis que completam essa marca única, entregando o efeito felino tão característico – e totalmente inconfundível – da Peugeot.

A assinatura luminosa também ganhou novas definições na traseira, com a introdução de lanternas em LED que reinterpretam as emblemáticas três garras de maneira muito sofisticada, definitivamente uma rubrica do leão. Elas são interligadas por uma faixa em preto brilhante, onde está estampado o elegante lettering Peugeot. Para completar o conjunto, as luzes de ré e os piscas também são em LED.

Na lateral do novo Peugeot 2008, o destaque fica por conta das rodas de liga-leve diamantadas de 17”, dotadas de um ousado e chamativo desenho que recebe o novo emblema Peugeot ao centro. Disruptivo, o visual das rodas não somente capta a atenção, como é capaz de exprimir a essência do modelo.

As maçanetas externas acompanham a cor do veículo em todas as versões, enquanto as capas dos retrovisores são em preto brilhante, mesmo tratamento aplicado às barras de teto, também disponíveis para toda a gama. Para as versões GT, adicionam-se o teto biton na cor preta, a badge GT e um adesivo esportivo aplicado na coluna C.

A nomenclatura 2008 está estampada na porção traseira do veículo, em nova grafia. Já a configuração 100% elétrica conta com a aplicação da letra “E” em azul e branco, antes da identificação do modelo.

Peugeot i-Cockpit® 3D: prazer de condução incomparável

O Peugeot i-Cockpit® é um componente fundamental do DNA Peugeot, amplamente reconhecido no mercado automotivo por representar uma verdadeira revolução para a experiência de dirigibilidade. Trata-se de um conceito inédito em automóveis e patenteado pela Marca, que entrega ergonomia única a partir de soluções inteligentes e funcionais, a fim de acomodar o condutor de maneira muito exclusiva e confortável, com o máximo de comandos estrategicamente posicionados para garantir um fácil acesso e, por meio dessas particularidades, ampliar a segurança de todos que viajam a bordo.

Não por acaso, o Peugeot i-Cockpit® há tempos se tornou um elemento-chave do habitáculo dos veículos da Marca – tanto que já soma mais de 10 milhões de unidades vendidas ao longo da última década. O conceito do Peugeot i-Cockpit® tem base nos seguintes conceitos:

Volante Sport Drive: compacto, de dimensões reduzidas e base achatada, para melhor manobrabilidade e dirigibilidade esportiva e única;

compacto, de dimensões reduzidas e base achatada, para melhor manobrabilidade e dirigibilidade esportiva e única; Painel de instrumentos elevado: evita desviar significativamente a visão da estrada;

evita desviar significativamente a visão da estrada; Tela touch: de fácil alcance e na linha de visão do motorista;

de fácil alcance e na linha de visão do motorista; Série de teclas de “alternância”: permite acesso direto às principais funções do veículo.

O volante Sport Drive é uma das principais características do Peugeot i-Cockpit®, um elemento que reforça significativamente o prazer de condução ao oferecer agilidade e precisão de movimentos únicas. Compacto, com regulagem de altura e profundidade, ele traz revestimento em couro, apresenta o novo logotipo da Marca ao centro e aloja os comandos do sistema multimídia (fontes de áudio e telefone), bem como os controles de volume e voz. Nas versões GT, recebe costura exclusiva na cor verde, além do novo emblema GT em sua base.

O painel de instrumentos digital estrategicamente posicionado ao nível dos olhos, por cima do volante, tem um novo design de telas de 10” e alta definição e, ainda, é totalmente personalizável, permitindo a organização e disposição das informações de acordo com as preferências do condutor. As versões Active e Allure contam com painel digital 2D, novidade na gama Peugeot. Para as versões GT, o sistema adiciona painel digital 3D e tecnologia holográfica, representando a mais atual geração do Peugeot i-Cockpit®.

No centro do painel está o inédito sistema de entretenimento Peugeot i-Connect®, que dispõe de uma tela touchscreen de 10,3 polegadas de alta definição. Com respostas semelhantes às de um smartphone, essa multimídia totalmente nova garante uma experiência de uso extremamente intuitiva, tornando muito fácil o acesso a todas as informações. O sistema multimídia possui, ainda, seis alto falantes (quatro alto falantes + dois Tweeters) e quatro entradas USB, sendo 3 USB-C e 1 USB-A.

Motor Turbo 200: Desempenho e eficiência para o novo 2008

Todas as versões do novo Peugeot 2008 são equipadas com o moderno e tecnológico Motor Turbo 200, que gera 130 cv de potência máxima a 5.750 rpm abastecido com etanol (125 cv com gasolina), e torque máximo de 20,4 kgfm a 1.750 rpm tanto com etanol quanto com gasolina.

Este propulsor 1.0 faz parte da premiada família de motores turbo flex desenvolvida pela Stellantis, e é conhecido por entregar desempenho e eficiência pelo uso de três cilindros, seguindo a tendência mundial de downsizing e entregando um conjunto mais leve.

Ele traz turbocompressor com wastegate eletrônica, que se ajusta rapidamente às demandas do acelerador de forma ativa, além de injeção direta de combustível, bloco 100% em alumínio, que garante uma estrutura robusta e leve, e o exclusivo sistema MultiAir III, que possibilita um controle mais flexível e eficiente das válvulas de admissão.

O excelente desempenho do novo 2008 é resultado, também, do trabalho deste propulsor associado ao câmbio CVT de sete velocidades, que dispõe de três modos de funcionamento:

Modo Automático – o conjunto se ajusta conforme o modo de condução do motorista, e alia desempenho sem comprometer a eficiência e o conforto;

Modo Manual – voltado para quem gosta de estar sempre no controle, permite as trocas sequenciais por meio da alavanca de câmbio ou pelas borboletas atrás do volante (paddle shifts);

Modo Sport – garante uma tocada mais esportiva e dinâmica, atuando na direção, no controle de estabilidade, no mapeamento do acelerador e alterando o tempo de resposta e de troca de marchas, a fim de garantir melhor aproveitamento da potência máxima do Motor Turbo 200.

Active, Allure, Gt: Uma gama completa para todos os gostos:

Active – Design e sofisticação – Oferta especial de lançamento R$ 119.990,00:

Faróis em LED; DRL em LED em formato de “Garra de Leão”; Rodas de liga leve 17” diamantadas; Nova central Peugeot i-Connect 10,3”; e i-Cockpit® 2D digital.

Allure – Conforto e tecnologia – Oferta especial de lançamento R$ 129.990,00:

Todos os itens da versão Active +: Carregador de smartphone por indução; Bancos em couro; Retrovisores externos com rebatimento eletrônico; Chave presencial (abertura e fechamento de portas); Sensor de estacionamento dianteiro; Câmera 360° (Visiopark 360°); e Alerta de Ponto Cego.

GT – Exclusividade e Esportividade – Oferta especial de lançamento R$ 149.990,00:

Todos os itens da versão Allure +: Conjunto óptico em LED em formato de “Garra de Leão”; Teto biton; Teto solar panorâmico; i-Cockpit® 3D; Identidade GT com badge, adesivo e tapetes exclusivos; Grade bodycolor; Pedais esportivos em alumínio; Paddle Shift para troca de marchas no volante; Bancos exclusivos em couro com costura verde GT; e Peugeot Driver Assist + 6 airbags. (Fotos: Peugeot/Divulgação).