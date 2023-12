Novo McLaren GTS tem desempenho incrível

A McLaren acaba de revelar o novo GTS, que passa a fazer parte da linha McLaren em substituição ao GT. O superleve GTS foi projetado para proporcionar excelência dinâmica e pilotagem empolgante de um McLaren, além de conforto de rodagem, refinamento e espaço para bagagem adequados à utilização rotineira e jornadas mais longas.

“O novo McLaren GTS oferece uma incomparável mescla da performance e dinâmica de condução da McLaren com requinte e praticidade. Quando você deseja uma verdadeira experiência de pilotagem em um supercarro, é o que o GTS entrega; quando você quer relaxar em uma viagem mais longa ou com bagagem para um final de semana fora, o GTS é a companhia ideal. Este é um carro com o autêntico DNA de corrida da McLaren, mas com várias outras possibilidades”, destaca Michael Leiters, CEO da McLaren Automotive.

Conservando a essência dos atrativos da McLaren de beleza e design funcional, liderança da classe na relação peso-potência – alcançada pela construção de um chassi monocoque superleve em fibra de carbono – e incomparável dinâmica de pilotagem, o novo GTS é também visualmente ainda mais atraente e oferece uma ampliada opção de especificações externa e interna.

As elegantes linhas externas do GT seguem sendo a base do perfil e do pacote aerodinâmico do carro, mas a evolução do novo visual significa que o GTS é ainda mais assertivo. O visual musculoso e a superfície do GTS incluem um grande difusor traseiro e o escapamento duplo – este último, parte do pacote que entrega um som bruto do supercarro sob encomenda com a opção do sistema Sports Exhaust.

Com somente 1.520 kg, o GTS é o carro mais leve de sua classe e tem a melhor relação peso-potência de 2,3 kg/cv (418 cv por tonelada). A potência do motor V8 biturbo de 4 litros (M840TE) foi elevada para 635 cv a 7.500 RPM, com os adicionais 15 PS originados pelo torque do virabrequim possibilitado pela fase de combustão mais agressiva e o tempo de ignição revisado. A função controle de partida é de série; quando acionada, o GTS faz de 0 a 100 km/h em apenas 3,2 segundos e de 0 a 200 km/h em somente 8,9 segundos. A velocidade máxima do GTS é de 326 km/h.

O ajuste do sistema de direção eletro-hidráulico, a suspensão de série com amortecedores ajustáveis com controle proativo e o potente sistema de frenagem em fibra de carbono são todos exclusivo do GTS. Esses elementos otimizam o motor central V8 e a construção leve do carro para uma real experiência de pilotagem em um supercarro, com equilíbrio e agilidade priorizadas, mas não ao custo do conforto e da qualidade de rodagem.

O McLaren GTS é equipado com discos de freio dianteiros de 390 mm e traseiros de 380 mm, todos em carbono de cerâmica. Com pinças de alumínio leves, o sistema de frenagem proporciona enorme sensibilidade e performance, capaz de fazer o carro parar completamente dos 100 km/h em apenas 32 metros.

Uma estrutura superior traseira em fibra de carbono dentro do monocoque permite a criação de um amplo e versátil espaço para bagagem atrás da célula de passageiros. Com capacidade de 420 litros, essa área de carga é acessada por uma dobradiça frontal, com a porta traseira de vidro na largura total operada eletricamente e que incorpora uma função de fechamento suave. O espaço de bagagem é complementado pelo armazenamento de 150 litros no nariz do carro. O espaço total de carga de 570 litros torna o McLaren GTS o mais prático novo supercarro à venda atualmente.

Alinhado com a inerente praticidade do GTS destaca-se o interior projetado para combinar o nível de performance do carro com o refinado e luxuoso espaço. A cabina é confortável para jornadas de longa distância, ao mesmo tempo em que fornece uma plataforma a partir da qual o condutor pode se beneficiar totalmente das notáveis capacidades dinâmicas.

O McLaren GTS vem com garantia de três anos e quilometragem ilimitada, bem como três anos de garantia da pintura e dez contra furos. O GTS é elegível para a Garantia Estendida McLaren, que pode ser adquirida por períodos de 12 a 24 meses até uma garantia total de 12 anos. Três anos de manutenção do veículo estão incluídos no Plano de Manutenção McLaren.