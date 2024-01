Novo Jeep Wagoneer S 100% elétrico será lançado nos EUA

A marca Jeep® está comemorando mais um ano de inovações em 2024 e prepara-se para lançar seu primeiro veículo elétrico a bateria (BEV) global, expandindo sua linha de lendários SUVs. Conheça o novo Jeep Wagoneer S totalmente elétrico, que será vendido nos Estados Unidos a partir do segundo semestre de 2024 e, no futuro, poderá chegar aos principais mercados do mundo. O novo Jeep reúne estilo, velocidade e sofisticação. Confira mais detalhes no vídeo:

https://youtube.com/shorts/6x7GuzUJITE?si=Gmsc0QAMMbJU5hZc.

Oferecido exclusivamente como BEV, o Jeep Wagoneer S trará a capacidade 4xe padrão com gerenciamento todo-o-terreno, tecnologia avançada focada na marca Jeep e credenciais de desempenho impressionantes, incluindo 600 cavalos de potência e uma performance de 0 a 60 mph (0 a 96,6 km/h) de cerca de 3,5 segundos. Impulsionado pela eficiência aerodinâmica, o seu design exterior elegante é marcado de forma única por uma grade reimaginada da marca Jeep com sete fendas e iluminada por LED.

O novo Jeep Wagoneer S faz parte da estratégia global de eletrificação da marca Jeep, que está transformando o 4xe no novo 4×4, alinhado à visão da marca de alcançar a “Zero Emission Freedom“ (Liberdade de Emissões Zero). O plano apoia totalmente as metas de emissões estabelecidas pela Stellantis durante o plano estratégico de longo prazo, o Dare Forward 2030.