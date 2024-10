Novo Hyundai Creta chega com visual atualizado e motor 1.6 turbo

A Hyundai Motor Brasil apresenta a nova geração do Hyundai Creta. O SUV, que no ano passado conquistou a primeira posição geral de vendas no varejo incluindo todas as categorias – feito inédito para um SUV no Brasil, renova por completo o visual externo e interno, atualiza sua motorização e oferece ainda mais recursos de conforto e tecnologia ao condutor. Nas versões com motorização 1.0 turbo GDI, o preço de lançamento permanece o mesmo da geração anterior e para a nova versão topo de linha Ultimate, equipada com o inédito motor 1.6 turbo com a maior potência da categoria, de 193 cv, o preço sugerido é apenas R$ 2,1 mil acima da opção anterior com motor 2.0 aspirado, agora descontinuada.

Preços

A nova geração do SUV Hyundai Creta está disponível em cinco versões. Para as opções com motor 1.0 turbo GDI, não há aumento de preço em relação à geração anterior. Os preços sugeridos são: R$ 141.890 para a Comfort; R$ 156.490 para a Limited, R$ 172.690 para a Platinum, e R$ 182.090 no caso da N Line. Já a topo de linha Ultimate, que vem com o propulsor Gamma II 1.6 TGDI a gasolina com a maior potência da categoria, de 193 cv, tem preço sugerido de R$ 189.990, apenas R$ 2 mil acima da opção anterior, de 2.0 litros aspirada, agora descontinuada.

Novo design, ainda mais atrativo

Será possível perceber de cara as novidades do Hyundai Creta. Literalmente. Uma grade frontal totalmente renovada, em Black Piano, traz linhas mais sólidas em comparação com a geração anterior e uma nova aplicação da logomarca Hyundai. Seu conjunto óptico redesenhado, sob o conceito “seamless lighting”, traz uma faixa em LED que percorre toda a frente do carro e luzes de seta sequenciais nas pontas, em sintonia com os últimos lançamentos da Hyundai. O para-choque ganha novo desenho, que se une de maneira mais robusta ao visual frontal e compõe de maneira mais forte a “sensualidade esportiva” que é a assinatura de design da Hyundai em todo o mundo.

A lateral se destaca com vincos mais marcantes, que contribuem para uma aparência de maior aerodinâmica, complementada pela coluna C redesenhada. As rodas serão oferecidas em 16” para a versão Comfort, 17” para versões Limited e Platinum, com design exclusivo para a versão N Line, e 18” para a versão topo de gama Ultimate.

Na traseira, novo conjunto de lanternas em LED percorre o porta-malas de ponta a ponta, com luzes de seta também sequenciais. O nome do modelo deixa de estar centralizado e é realocado no canto baixo esquerdo do porta-malas, tendo a motorização identificada no lado oposto. Assim como na parte frontal, o novo para-choque traseiro reflete maior robustez.

Internamente, sofisticação e conforto surpreendem

O Hyundai Creta traz em sua nova geração um cockpit totalmente reprojetado. A começar pelo painel de instrumentos de 10,25 polegadas integrado à multimídia, também de 10,25 polegadas, para as versões Platinum, N Line e Ultimate, na nova linguagem de design interno mundial da Hyundai. Com pontos de contato em soft touch, o modelo traz a sofisticação de categorias superiores e oferece combinações de cores internas nas opções Preto, Preto e Marrom, e Cinza Claro com Cinza Escuro, além de uma opção exclusiva para a versão N Line, em Preto e Vermelho.

Os bancos, em couro nas versões Platinum, N Line e Ultimate, contam com sistema de ventilação para o motorista, extremamente apreciado nos dias de calor intenso. Em sua versão topo de gama, o Hyundai Creta oferece ainda ajuste elétrico de quatro posições para os bancos dianteiros. Teto solar panorâmico com comando de voz, ar-condicionado automático de duas zonas, retrovisor interno eletrocrômico, carregador de celular por indução e seletor de modo de direção (Eco, Confort e Sport) exemplificam as funcionalidades oferecidas para o máximo conforto do condutor e passageiros.

Creta N Line consagra o visual mais esportivo

Além de contar com um design exclusivo de rodas diamantadas de 17 polegadas, a versão N Line oferece visual único na grade frontal e nos para-choques, combinação de cores internas em preto e vermelho, escapamento esportivo com duas saídas, pedaleira exclusiva, bancos em couro em preto e vermelho, saias laterais em cinza brilhante, acabamento da Coluna C em Black Piano, e detalhes em grafite nas maçanetas, volante, painel e console.

O máximo em segurança, com o Hyundai SmartSense

O pacote de segurança Hyundai SmartSense chega mais completo do que nunca na nova geração do Hyundai Creta. Além da Smart Camera 360°, oferece Câmera para Monitoramento de Ponto Cego, que exibe no display central do painel de instrumentos, em vídeo, a visão do ponto cego para a direção indicada após acionar o sinal de mudança de faixa; Sistema de Frenagem Autônomo, fundamental para situações em que há risco de colisão frontal com pedestres, outros veículos, ciclistas e em convergências à esquerda; Assistentes de Permanência e Centralização em Faixa, Detector de Fadiga, Farol Alto Adaptativo, Assistente de Tráfego Cruzado Traseiro e Controle de Velocidade Adaptativo. Freio de Estacionamento Eletrônico e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro também estão disponíveis no novo Hyundai Creta.

Seis airbags, freios a disco nas quatro rodas, controle de velocidade de cruzeiro com limitador de velocidade, acionamento inteligente one-touch das luzes de direção são oferecidos em todas as versões, assim como freios ABS com EBD, controles eletrônicos de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, sinalização de frenagem de emergência e monitoramento de pressão dos pneus.

Conectividade Bluelink e comandos de voz

O conceito global da Hyundai para conectividade veicular Bluelink segue oferecendo os mais avançados recursos, como serviços de rastreamento e recuperação veicular, possibilidade de realizar comandos pelo celular para ligar o carro, abrir as janelas, receber alertas, ajustar a temperatura do ar-condicionado automático digital e acessar o sistema da Smart Camera 360°. Este último permite visualizar, pelo aplicativo no celular, o que se encontra ao redor do veículo antes de se aproximar para embarcar.

É possível ainda buscar e acessar pontos de interesse através de um mapa no aplicativo do Bluelink e enviá-los para o multimídia do carro. Ao traçar uma rota, o sistema de navegação indicará o melhor caminho usando informações de tráfego em tempo real.

Destaque também para os comandos de voz. Ao pressionar um botão no volante, uma série de funcionalidades podem ser acionadas por voz, tais como: ligar e desligar o ar-condicionado, ativar a ventilação do banco do motorista e abrir e fechar o vidro do motorista. Caso o Bluelink esteja ativado, por comandos de voz também é possível enviar mensagens de texto, obter informações sobre o clima e encontrar pontos de interesse para navegação.

Motorizações

As versões Comfort, Limited, Platinum e N Line do Hyundai Creta seguem com motor 1.0l Turboflex GDI de injeção direta de combustível que recebeu atualização para melhor consumo de combustível. O propulsor de três-cilindros entrega potência de 120 cv, com torque máximo de 17,5 kgf.m logo aos 1.500 rpm, que se mantém até 3.500 rpm, possibilitando acelerações e retomadas mais eficientes para todas as situações.

Entre as atualizações do motor 1.0 turbo, o coletor de exaustão está agora acoplado ao cabeçote do motor, resultando em melhor eficiência térmica do conjunto. Também, foi substituída a válvula termostática por um novo sistema de válvula inteligente, que agora é controlada pela ECU do motor. A bomba de óleo ganhou uma nova tecnologia que, de forma automática e controlada pela ECU do motor, consegue regular a pressão do óleo de maneira mais eficiente, de acordo com a necessidade de lubrificação do motor.

A grande novidade da nova geração fica por conta da inédita motorização 1.6 Turbo GDI, a gasolina, de 7 marchas, exclusiva da versão topo de linha Ultimate. Com potência máxima de 193 cv e torque de 27,0 kgf.m a 4.500 rpm, trata-se da mais potente da categoria, superando até mesmo SUVs de maior tamanho.

Neste motor, a caixa de câmbio de 7 marchas e embreagem dupla (DCT 7) de segunda geração apresenta maior eficiência energética ao transferir 94,9% do torque do motor graças à viscosidade aprimorada do óleo de transmissão e da utilização de rolamentos de menor fricção. O diferencial vem com junta selada, que previne danos e potenciais vazamentos, e houve redução do número de conectores elétricos e simplificação de chicotes elétricos uma vez que os atuadores das embreagens e das marchas são integrados.

Ambos os motores tiveram seu nível de consumo otimizado em comparação à geração anterior. Para o motor 1.0 Turbo GDI, anteriormente mapeado para percorrer 12 km por litro de gasolina na estrada, a nova taxa passa a ser de 12,7 km/l, representando uma melhoria de 6% em consumo. No caso do motor 1.6 Turbo GDI, a otimização é de 9% na comparação com o motor 2.0 aspirado, que equipava a versão Ultimate até então. Agora, o CRETA topo de linha é capaz de fazer 13,5 km por litro de gasolina na estrada. As novas calibrações fazem com que o Hyundai CRETA se antecipe às normas da nova legislação Proconve L8, que entram em vigor apenas a partir de janeiro de 2025.

Todas as versões contam com transmissão automática e ambos os motores estarão disponíveis com sistema Stop & Go, para desligamento e partida do motor, proporcionando ainda mais economia de combustível nas paradas do trânsito. (Fotos: Hyundai/Divulgação).