Novo GTD é o Mustang de série mais potente da história

O novo Mustang GTD 2025 é o modelo de série do esportivo mais rápido e potente já produzido pela Ford, como revelam os dados de desempenho divulgados agora. Com 815 cavalos de potência, 91,80 kgfm de torque e velocidade máxima de 325 km/h, ele supera qualquer outro Mustang já homologado para as ruas.

Além dessa potência e torque, a aerodinâmica ativa de ponta, os freios de carbono-cerâmica e a suspensão traseira com amortecedores semiativos são outros elementos-chaves para o Mustang GTD buscar a meta de fazer uma volta oficial abaixo de sete minutos no circuito de Nurburgring, na Alemanha. A prova será realizada ainda este ano.

“Estamos focados desde o primeiro dia em fazer do Mustang GTD o primeiro supercarro com desempenho de classe mundial e a alma de um Mustang”, diz o engenheiro-chefe do programa Mustang GTD, Greg Goodall. “O coração do GTD é o seu V8 de 5,2 litros superalimentado, com mais potência por litro do que o Porsche 911 GT3 RS”.

Como principal mudança, o novo V8 é o primeiro da linha com sistema de cárter seco, que ajuda a manter a lubrificação em curvas longas e acentuadas. Esse sistema de gerenciamento do óleo também permite que o motor tenha uma rotação máxima ligeiramente maior, de 7.650 rpm, 100 rpm a mais que o V8 de 5,2 litros anterior. Sistema de admissão e escapamento revisados, escapamento de titânio e uma polia do supercompressor menor são outros avanços.

Além da potência para atingir a velocidade máxima de 325 km/h, o Mustang GTD conta com um sistema de redução de arrasto que altera o ângulo da asa traseira e ativa os flaps dianteiros para manter o equilíbrio ideal entre o fluxo de ar para a aumentar a velocidade e força descendente para a aderência, conforme a condição de rodagem. (Fotos: Ford Performance/Divulgação).