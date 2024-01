Novo Discovery 2024 de sete lugares chega eletrificado

Chega ao Brasil neste mês de janeiro o novo Discovery 2024, veículo sinônimo de luxo, tecnologia e versatilidade. O veículo está disponível na versão Metropolitan e conta com motor diesel D300 de 300 cv com tecnologia MHEV e câmbio automático de 8 velocidades, combinação que garante a performance ideal para situações on e off-road. A edição especial Metropolitan oferece atributos de luxo para agradar até aos clientes mais exigentes. Sua elegância é vista nos mínimos detalhes, com um extenso pacote de itens e equipamentos que a tornam única. O Discovery 2024 já está disponível para encomendas com o preço de R$ 759.300, na versão Metropolitan.

No exterior do veículo, a atenção aos detalhes se destaca, com novas pinças de freio na cor preta, teto panorâmico frontal com abertura e traseiro fixo, faróis de neblina dianteiros e novas rodas especiais diamantadas de 22’’ na cor Gloss Dark Grey. O porta-malas é elétrico, com abertura por gesto, e um belíssimo rack de teto na cor preta dá um tom de esportividade ao veículo.

O modelo também oferece uma série de itens de conforto no interior do carro, com diversos acabamentos em couro, volante aquecido, sistema de pré-condicionamento do ar da cabine e base integrada atrás dos bancos dianteiros no estilo “Click and Go”, para a instalação de acessórios para os passageiros da segunda fila. Para os clientes que desejarem a blindagem do veículo, a JLR oferece o serviço em parceria com sete blindadoras certificadas com a manutenção da garantia do veículo.

“O Novo Discovery 2024 eletrificado é o veículo ideal para aqueles que buscam viver o excepcional ao lado de sua família. Ele combina o melhor dos mundos, com versatilidade para desbravar terrenos difíceis, com luxo e conectividade a bordo para todos os ocupantes, incluindo os dois últimos assentos da versão 7 lugares, e muito conforto para viagens e expedições mais longas”, disse Gustavo Coura, responsável de produto da marca Discovery.

Motorização moderna e eficiente

O novo Discovery 2024 chega ao mercado equipado com o avançado sistema MHEV (mild hybrid electric vehicle ou veículo elétrico híbrido leve), que combina um motor diesel de 300 cv com um alternador que também funciona como um motor elétrico. O alternador trabalha como um gerador de corrente elétrica, recuperando energia durante a desaceleração do veículo e assim carregando uma bateria de lítio de 48 volts. Ao operar como um motor elétrico, ele utiliza essa energia da bateria para dar partida no motor pelo start/stop e fornece a assistência de torque necessária para reduzir o consumo de combustível e a emissão de CO2.

Por se tratar de um modelo que combina capacidade a diesel com sistema elétrico, outro benefício do novo Discovery 2024 com motorização MHEV é a isenção do rodízio em São Paulo e reduções no IPVA, dependendo do estado.

O novo Discovery 2024 também oferece de série o tecnológico sistema de tração integral e a tecnologia Terrain Response 2, fazendo com que o veículo seja capaz de enfrentar os mais diversos tipos de terreno com facilidade, adaptando-se aos pequenos inconvenientes nas ruas da cidade ou até nos caminhos mais complicados e imprevisíveis do off-road. O Terrain Response 2, além dos modos de atuação de acordo com o tipo de superfície, possui o modo automático, que ajusta a tração de acordo com a situação.

Interior amplo e tecnológico

Em seu interior, o novo Discovery reúne uma série de itens e atributos que fazem da vida a bordo uma verdadeira experiência de luxo. O veículo conta um belíssimo teto solar panorâmico, sistema de infoentretenimento Pivi Pro e som Meridian de última geração de série, que garante alta fidelidade e qualidade sonora a bordo.

Para proporcionar uma direção fácil, ágil e segura, o modelo possui câmeras 360o e função Capô Transparente (ClearSight Ground View), sistema de câmeras inteligentes que permitem ao motorista visualizar o terreno a sua frente, logo abaixo do capô. Entre as funcionalidades de assistência ao condutor disponíveis no Discovery 2024, o cliente pode contar com Monitor de Colisão Traseira, capaz de detectar um veículo se aproximando por trás e identificar se ele não está reduzindo a velocidade, a fim de alertar sobre uma potencial colisão. Em seguida, o sistema tentará alertar o motorista sobre o freio, acionando automaticamente o pisca-alerta.

Completando o pacote de itens do veículo, o modelo chega com sete lugares de série, sendo a terceira fileira dos bancos elétrica e climatizada. Dessa forma, toda a família pode desfrutar com conforto de pequenos ou longos trajetos, usufruindo de todos os bancos ou do espaço que se ganha com a possibilidade de retraí-los. A segunda fileira do veículo também é rebatível, dando aos clientes a possibilidade de acomodar itens grandes com facilidade, já que a capacidade de armazenamento aumenta para 1.794 litros.