Novo Citroën Holidays, feita sob medida para aventura e conforto

Anunciado durante o verão europeu de 2023, o movimento da Citroën para reforçar sua posição no segmento “Van Life” está agora tomando forma com a apresentação do Citroën Holidays em uma das maiores feiras de lazer e viagens da Europa: a CMT, em Stuttgart, na Alemanha.

Disponível para venda a partir do início da primavera de 2024 na Europa, na rede Citroën, essa moderna van equipada permite que até quatro pessoas usufruam de total liberdade e grande conforto, graças a um interior generoso e modular. A bordo, os ocupantes podem dormir, preparar refeições, compartilhar momentos de convívio e acordar em meio a paisagens excepcionais. Equipado com tecnologias de assistência à condução de última geração que promovem o bem-estar, compacto e fácil de dirigir, o Citroën Holidays é um furgão com design robusto, prático para o uso diário e que oferece grande liberdade para descobrir o mundo com total tranquilidade.

“Lar Doce Lar” Sobre Rodas

A “Van Life” se tornou um verdadeiro fenômeno social, permitindo que todos tenham uma experiência de viagem diferente. Graças a esse veículo mobiliado, o cliente desfruta de grande liberdade por meio de uma “casa móvel”, permitindo uma noite agradável e o despertar no coração da natureza. Ele também promove o foco em um turismo mais responsável.

Para atender a essa expectativa do mercado, a Citroën, que possui um grande know-how em termos de modelos espaçosos e funcionais, voltados para o convívio e o bem-estar, firmou uma parceria com uma empresa líder no mercado de conversão, a Bravia Mobil, para comercializar o Citroën Holidays. Derivada da SpaceTourer, essa van mobiliada permanece fiel à filosofia da Citroën de promover a liberdade de movimento e o conforto a bordo.

Projetado de forma inteligente até nos mínimos detalhes, o veículo proporciona grande autonomia nas viagens. O Citroën Holidays é um verdadeiro aconchego sobre rodas que acompanha o cliente de acordo com seus desejos, permitindo que ele vivencie momentos únicos em diferentes cenários:

Seu teto retrátil na cor da carroceria oferece amplo espaço para a cabeça, permitindo que os ocupantes fiquem em pé. O banco da segunda fileira, capaz de acomodar duas pessoas, é deslizante e conversível para criar um espaço para dormir de 1,15 m de largura e 1,90 m de comprimento. Ele também é removível, caso seja necessário mais espaço. Já na parte superior há uma cama com 1,20 m de largura e 1,95 m de comprimento e o design do seu colchão permite reduzir o espaço, sem abrir mão do conforto;

Sua cozinha, que inclui uma pia e dois fogões a gás, uma geladeira de 16 litros e uma mesa retrátil, permite refeições agradáveis em ambientes internos para até quatro pessoas, graças aos assentos dianteiros que giram em direção à área de estar. As duas portas laterais deslizantes, quando abertas, também permitem que as refeições sejam feitas praticamente ao ar livre. E se o sol ficar muito intenso, o Citroën Holidays está preparado com um trilho lateral em cada lado, permitindo a integração de um toldo de enrolar (como acessório);

O interior é funcional e prático. A mesa pode ser usada para jantar, trabalhar, jogar cartas e pode ser guardada para priorizar o espaço a bordo quando necessário. O Citroën Holidays também conta com vários espaços de armazenamento para manter a ordem dentro da cabine. Ele tem um tanque de 10 litros para armazenar água limpa e 10 litros para águas residuais. O veículo também pode oferecer um chuveiro na parte traseira, acoplado a um tanque de 25 litros, e está apto para receber um banheiro portátil;

Um verdadeiro “casulo”, o Citroën Holidays oferece um sistema de aquecimento Webasto programável para garantir a temperatura ideal a bordo. Um painel de controle gerencia o ambiente de iluminação interior;

O Citroën Holidays é equipado com um ponto de recarga de 230V externo e uma tomada interna de 230V, além de duas portas USB-A e USB-C. Ele também conta com um carregador de smartphone sem fio, localizado no console central ao alcance dos dois passageiros da frente. Também é possível ter um painel solar no teto do veículo.

Para a vida cotidiana e grandes expedições

Outro trunfo do Citroën Holidays é a sua grande versatilidade. Feito sob medida para a aventura, ele se mostra altamente prático no uso cotidiano. Ele permite que você cumpra as missões diárias e se transforme em um aventureiro nas horas de lazer.

Seu comprimento de 4,98 m oferece grande agilidade e facilidade de condução. Essa qualidade é aprimorada pela nova direção elétrica do SpaceTourer, que reduz os esforços do condutor, enquanto sua altura de 1,99 m permite o acesso à maioria dos estacionamentos e evita restrições de circulação em diversas cidades. A câmera de ré Top Rear Vision e o freio de estacionamento elétrico também estão presentes para facilitar a vida ao estacionar.

Dois motores a diesel estão disponíveis para o Citroën Holidays: o BlueHDi 145 com câmbio manual de seis marchas e o BlueHDi 180 com câmbio automático de oito marchas. Esses dois motores potentes e eficientes permitem que o veículo percorra longas distâncias e explore novos territórios sem restrições.

Uma experiência de viagem com estilo e tranquilidade

O Citroën Holidays se beneficia de todos os atributos do recém-revelado SpaceTourer, que é cheio de personalidade.

Ele apresenta um design moderno que mostra a nova identidade da marca Citroën. Ele se destaca na parte frontal com a adoção do novo logotipo e da nova assinatura de iluminação. O Holidays estará disponível nas cinco cores do SpaceTourer: Branco Kaolin, Preto Perla Nera e Cinza Acier, complementadas pelas novas cores Cinza Titane e Verde Kapari.

No interior, o novo painel de instrumentos se destaca com um design exclusivo que combina elegância e ainda mais praticidade. Ele ressalta a tecnologia, especialmente com uma nova tela central sensível ao toque de alta definição de 10 polegadas em sua parte superior e aprimora a funcionalidade com soluções de armazenamento ampliadas e mais inteligentes. O volante também é novo, com vários controles integrados (telefone, sistema de áudio, auxiliares de direção, etc.) e pode ser aquecido.

Como os clientes dessas vans têm expectativas semelhantes às de qualquer outro veículo em um mundo ultraconectado, o Citroën Holidays oferece o que há de melhor para proporcionar uma vida a bordo em sintonia com os tempos:

O painel de instrumentos digital de 10 polegadas agora é padrão. Em cores, ele permite que o motorista personalize a exibição das principais informações enquanto desfruta de uma qualidade gráfica estética em alta definição;

Inspirada na ergonomia dos smartphones, garantindo grande simplicidade de uso e suavidade, a tela sensível ao toque da central permite controlar o ambiente multimídia, como música ou telefone, bem como as funções de configuração do veículo, além de contar com Android Auto e Apple Carplay sem fio.

Modelo tecnológico de linhas musculosas e comportamento dinâmico notável, o Citroën Holidays oferece uma versão moderna de viagem. Ele proporciona um alto nível de conforto, atendendo ao bem-estar do corpo e da mente, com um interior acolhedor, uma posição de condução elevada e acústica de alto nível.