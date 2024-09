Novo Citroën Basalt tem produção iniciada no Polo de Porto Real

A Stellantis iniciou no dia 18 último a produção do Novo SUV Coupe Citroën Basalt no Polo Automotivo de Porto Real, no Rio de Janeiro. O produto chega para completar a família C-CUBED, ao lado do C3 e do Novo Aircross. O evento simboliza a última ação feita pela empresa no atual ciclo de investimentos, celebrando também os R$ 3 bilhões a serem investidos de 2025 a 2030, e que representam o maior aporte da região sul fluminense nos últimos anos.

“Temos muito o que comemorar no Polo Automotivo de Porto Real, que é extremamente estratégico para a Stellantis na região. Além de inaugurar a produção do Novo Basalt, um produto fantástico e importante para a marca Citroën, celebramos um futuro promissor para a nossa fábrica no Rio de Janeiro, que receberá um novo ciclo virtuoso de investimentos e reforçará a aptidão multimarcas da nossa fábrica. Planejamos também ampliar a produção, gerar novos empregos e reforçar toda a cadeia automotiva no desenvolvimento e localização de novas tecnologias que aceleram a descarbonização da mobilidade”, ressalta Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul.

Com os R$ 3 bilhões que serão investidos nos próximos anos, somados aos aportes feitos no Polo Automotivo de Porto Real desde 2011, a planta automotiva sul fluminense terá recebido mais de R$ 13 bilhões em investimentos. O montante será destinado para o desenvolvimento e produção de novos produtos, e à modernização das instalações, sistemas e equipamentos da unidade industrial.

O valor faz parte do ciclo de investimentos de R$ 32 bilhões anunciados pela Stellantis para América do Sul, o maior da história da indústria automotiva na região, para lançamento de 40 novos produtos, 8 powertrains, o desenvolvimento das novas tecnologias Bio-Hybrid, tecnologias inovadoras de descarbonização em toda a cadeia de suprimentos automotivos e novas oportunidades estratégicas de negócios.

Novo SUV Coupe Citroën Basalt

Com uma gama inteligente de versões na região e um design arrojado, o Basalt mostra linhas potentes e musculosas, além de elevada distância ao solo, dianteira vertical, capô alto, para-lamas alargados e molduras das caixas de roda com diferentes formas geométricas. Entrega também um conforto a bordo único, com interior espaçoso de um modelo familiar que se aproveita da moderna arquitetura da variante CMP.

O Basalt foi desenvolvido na América do Sul com grande integração local e será lançado em breve no Brasil. Junto ao C4 Cactus, C3 e o Aircross, que também entregam um caráter forte e a experiência única de um Citroën, a família de produtos apoiará crescimento internacional da marca e reforçam o compromisso em oferecer a melhor tecnologia a seus clientes, com foco em eficiência sem perda de performance. (Foto: Citroën/Divulgação).