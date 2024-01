Novo BMW Série 5 impressiona pela segurança

Com malas prontas para desembarcar no Brasil, a nova geração do BMW Série 5 estabelece padrões, inclusive no que diz respeito à segurança do veículo. Institutos independentes na Europa, nos EUA e na Coreia do Sul atribuíram notas máximas ao Novo BMW Série 5. Os testadores ficaram impressionados tanto com os sistemas de assistência ativa como com a segurança passiva. Os especialistas independentes em segurança do Programa Europeu de Avaliação de Novos Carros (Euro NCAP) atribuíram à oitava geração do BMW Série 5 a classificação mais alta de cinco estrelas. Os extensos equipamentos de série com sistemas de assistência ao condutor relevantes para a segurança contribuíram significativamente para a classificação de 5 estrelas. O Instituto de Seguros para Segurança Rodoviária dos EUA também deu a melhor classificação, com o nível Top Safety Pick +. O sistema de assistência para prevenção de acidentes frontais foi particularmente elogiado, alcançando excelentes classificações em testes diurnos e noturnos. Na República da Coreia do Sul, o Ministério dos Transportes atribuiu ao BMW i5 o prémio “Carro Mais Seguro do Ano”. Somente o veículo que obtiver o maior número de pontos KNCAP no respectivo ano recebe este prêmio.