Nove dicas para tornar a jornada de volta às aulas mais fácil

O retorno do período escolar está aí e os primeiros dias de aula podem ser especialmente estressantes. Mas dá para se preparar antes de pegar o carro e levar os pequenos (ou nem tão pequenos assim) para a escola sem tanto estresse e uma direção mais segura e tranquila. Para isso, a LeasePlan | ALD Automotive, empresa de mobilidade sustentável que oferece serviços de locação, terceirização e gerenciamento de frotas, listou 9 dicas para te auxiliar no retorno à essa rotina escolar. Confira!

1 – Verifique o carro na noite anterior:

Não seja pego de surpresa com um tanque de combustível baixo ou vazio na manhã do primeiro dia de volta às aulas. Reserve alguns minutos na noite anterior para dar uma olhada no seu carro. Verifique os níveis de combustível ou bateria, os pneus e fluidos, como o óleo. Com essas manutenções simples do carro, você garantirá que não haverá problemas pela manhã, nem com o carro e muito menos com a segurança dos seus filhos;

2 – Saia com antecedência:

Embora as ruas possam ter ficado tranquilas em dezembro e janeiro, quando chega fevereiro, todos parecem voltar a dirigir. Você pode imaginar os engarrafamentos quando todos retornam à escola e ao trabalho? Para evitar uma viagem estressante, saia de casa com um pouco de antecedência para se preparar para o trânsito do primeiro dia;

3 – Faça uma lista e verifique antes de sair:

As crianças têm muitas coisas de que precisam para o primeiro dia do ano letivo. Os livros, mochilas, agenda, canetas e uniforme. Almoços e lanches também não devem ser esquecidos!

Há muito o que lembrar e, no estresse de sair no primeiro dia, é fácil esquecer algo. Para garantir que você não precise voltar para casa para pegar algo que esqueceu, faça uma lista na noite anterior e a verifique antes de sair para garantir que não deixará nada para trás;

4 – Incentivo no novo ano letivo:

O primeiro dia de volta às aulas pode ser estressante para os pais que precisam voltar ao ritmo, mas também pode ser muito estressante para os filhos, pois um novo ano escolar significa novas turmas (ou professores), novos horários e, possivelmente, novos amigos. O desconhecido do que o ano trará pode fazer com que seus filhos se preocupem, então o trajeto é o momento perfeito para começar com uma conversa estimulante.

Fale sobre o quão emocionante será este novo ano letivo. Enfatize os bons momentos que eles vão experimentar. Novos amigos, novos assuntos, compartilhar as experiências que tiveram durante as férias. O objetivo deve ser criar expectativas positivas para este novo ano letivo;

5 – Não deixe o trânsito te estressar:

Você sabe que provavelmente haverá engarrafamentos, portanto, não se preocupe ou estresse. Aproveite para começar a conversar ou brincar com seus filhos. O estresse não fará com que o trânsito se mova mais rápido, então faça do tempo que você passa em um engarrafamento um espaço divertido e enriquecedor para passar com seus filhos;

6 – Crianças menores de 10 anos no banco de trás:

A segurança é de grande importância. É do conhecimento geral que os cintos de segurança devem sempre ser usados em um carro, mas os regulamentos sobre assentos infantis e quando as crianças podem sentar-se no banco do passageiro da frente geralmente não são tão conhecidos. A Lei (CTB) concede o direito de a criança andar no banco da frente a partir dos 10 anos, independentemente da estatura. Lembrando também que crianças com idades entre 7 e 10 anos – ou que tenham menos de 1,45m – devem, obrigatoriamente, ser transportadas no banco traseiro em assento de elevação utilizando o cinto de segurança. À medida que seus filhos crescem, eles podem querer sentar-se na frente ou desistir do assento da criança, mas para sua própria segurança, é essencial seguir essas orientações;

7 – Os cintos de segurança devem estar sempre afivelados:

Para qualquer viagem, não importa quão curta ou longa, o uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os passageiros;

8 – Estacione no lugar certo:

Geralmente, estacionar para deixar as crianças ou buscá-las pode ser um drama. Com o estresse de deixar seus filhos a tempo na escola e o trânsito pesado, já que todos os outros pais estão deixando seus filhos, pode ser um caos. Sempre estacione nas áreas recomendadas pela escola ou passe pela área de desembarque recomendada para a segurança de todos;

9 – Verifique o horário de saída:

Por fim, não se esqueça de verificar o horário de saída. No primeiro dia de volta às aulas, o horário de saída pode ser diferente do horário habitual.

Exaustivo? Pode ser, mas as idas e vindas da escola também são experiências agradáveis que seus filhos levarão para a vida.

Bom retorno às aulas!