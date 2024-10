Nova Ford Ranger Black chega sofisticada e exclusiva

A Ford primeiro anunciou a Nova Ranger Black com um teaser, depois revelou o seu design sofisticado e imponente. Agora, apresenta todos os detalhes da nova picape urbana, que segue a receita de sucesso da linha com foco em qualidade, conteúdo e preço para oferecer a melhor opção de compra da categoria. As vendas do modelo já foram iniciadas, com pronta entrega e preço a partir de R$ 219.990,00.

“A Ranger Black foi feita para o cliente que quer uma picape de verdade, potente e robusta, com a sofisticação de um veículo de luxo para uso na cidade”, diz Dennis Rossini, gerente de Marketing da Ford. “Ela é única no estilo, na motorização, nos equipamentos e chega com um posicionamento de preço agressivo para conquistar um lugar de destaque nesse segmento”.

A Ranger Black tem uma presença forte e marcante que impressiona pelo porte – é a maior do segmento – e pelas linhas modernas da carroceria. A grade dianteira, o santantônio, os retrovisores e as rodas de 18” na cor grafite “Bolder Gray” são seus itens de assinatura. Ela vem com faróis full-LED, sete airbags, câmera e sensor de ré, piloto automático e alarme perimétrico.

A cabine é igualmente refinada e exclusiva. Tem bancos parcialmente em couro com o emblema Black no encosto, volante com ajuste de altura e profundidade, painel de instrumentos digital de 8”, multimídia SYNC 4 com tela de 10”, Android Auto e Apple CarPlay sem fio e carregador por indução. O ambiente em tons escuros segue o mesmo conceito de design do exterior.

Versatilidade e preço

A nova picape é imbatível também na versatilidade. A caçamba com capacidade de 1.250 litros e 1.031 kg se transforma num imenso porta-malas, com degrau de acesso, seis ganchos de ancoragem, tomada 12 V e tampa com assistência de abertura e fechamento que facilitam o transporte de diferentes tipos de objetos.

Mas a surpresa final da Ranger Black é o preço. Ela chega por R$ 219.990, na faixa de entrada da linha, para impulsionar ainda mais o seu sucesso. Para completar, como oferta de lançamento a Ford oferece protetor de caçamba e capota marítima elétrica grátis para os cem primeiros compradores do modelo.

“A Nova Ranger redefiniu o padrão das picapes médias com as versões XL, XLS, XLT, Limited e a esportiva Ranger Raptor. A nova Black foi criada para ter o mesmo impacto no segmento de uso urbano”, completa Dennis Rossini.

Forte e econômica

O conjunto formado pelo motor Panther 2.0 turbodiesel, transmissão automática de seis velocidades e tração 4×2 garante conforto e economia na cidade, com a conhecida força e dirigibilidade da linha. Quem é fã de viagens vai gostar de saber que ela é a mais econômica na estrada: roda 12,4 km/l, e também faz 10,1 km/l na cidade, o que permite uma autonomia média de 880 km com o tanque de 80 litros.

Além de controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa e limitador de velocidade, a Ranger Black tem quatro modos de condução que ajustam o veículo automaticamente para o melhor desempenho em cada situação de rodagem: Normal, Eco, Rebocar e Escorregadio. A robustez para superar obstáculos é outro atributo presente no DNA da picape da família Raça Forte da Ford, incluindo a maior capacidade de imersão da categoria, de 800 mm.

Atualização OTA

Como toda a linha, a Ranger Black tem o melhor pacote de conectividade e serviços do mercado. Com o aplicativo FordPass Connect, é possível travar e destravar as portas, acionar as luzes e buzina, agendar a partida com ativação do ar-condicionado ou aquecedor, localizar o veículo, receber alertas de alarme e verificar remotamente dados como odômetro e combustível

O cliente conta com a facilidade do agendamento de serviços online, serviço leva e traz, acompanhamento preventivo inteligente e apoio dos atendentes do Ford Concierge e Ranger Expert sempre que precisar. A linha Ranger também é a primeira do segmento capaz de receber atualizações multimódulos over-the-air (OTA) para o aprimoramento contínuo do desempenho e segurança de vários sistemas do veículo.

Esta é uma das vantagens de ser a única picape da categoria de geração totalmente nova, com uma arquitetura elétrica avançada composta por 36 módulos que trocam informação de forma integrada. A primeira atualização com essa tecnologia está sendo enviada agora aos clientes.

Estilo icônico

“O conceito urbano, icônico e atual da Ranger Black é associado à cor preta, que simboliza elegância, mistério e poder”, explica Andrea Sagiorato, designer da Ford América do Sul. “A cor Bolder Gray, que pode ser traduzida como ‘cinza audacioso’, é o seu elemento de destaque e levou o pacote escurecido da Ranger Black a um outro patamar”.

A picape vem com para-choques dianteiros e maçanetas na cor da carroceria, estribos fixos na cor preta e pneus 255/70R18 All-Terrain, iguais aos da versão Limited. E oferece cinco opções de cores: as perolizadas Preto Gales, Cinza Moscou e Azul Belize, a metálica Prata Geada e a sólida Branco Ártico.

Interior exclusivo

O interior da Ranger Black tem como base a cor preta, com detalhes em grafite e metal fumê. Além do teto preto da Ranger Raptor, ela conta com vários itens de acabamento da versão de topo XLT, incluindo o volante revestido em couro, a moldura da central multimídia e saídas de ar em Black Piano.

Os bancos parcialmente em couro contam com uma textura exclusiva, pespontos aparentes e o emblema Black no encosto, além de um novo figurino na traseira que amplia visualmente a cabine. Outro detalhe interessante é a inscrição “So long as it’s black”, com a assinatura de Henry Ford na lateral dianteira.

“Essa citação faz parte da famosa frase de Henry Ford, de que os clientes da marca podiam escolher um carro de qualquer cor ‘desde que fosse preta’ – a tinta de secagem mais rápida na época para atender o volume de produção”, diz Andrea Sagiorato. “É um toque que remete à tradição dessa cor na Ford”.

Qualidade e desempenho

Qualidade foi o foco principal em todo o projeto da nova geração da Ranger. Ele incluiu a completa renovação da fábrica de Pacheco, na Argentina, com a adoção de tecnologias da indústria 4.0 e alto nível de automação para produzir a melhor picape da categoria. Como resultado, a planta opera hoje com um dos índices de qualidade mais altos do mundo e a satisfação dos clientes aumentou mais de 20%.

O motor Panther 2.0 turbodiesel, com potência de 170 cv (@ 3.500 rpm) e torque de 41,2 kgfm (@ 1.750-2.500 rpm), agora também fabricado localmente, faz parte dessa evolução. Com quatro cilindros, tecnologia de redução de atrito e baixíssimo nível de ruído e emissões, ele é responsável pelo desempenho forte e econômico da Ranger Black.

O torque do motor é otimizado pela transmissão automática de seis velocidades, com um módulo de controle que aumenta a precisão na troca de marchas. A tração 4×2 traseira é outra configuração que favorece a eficiência e o conforto no uso urbano.

“Com esse trem de força, a Ranger Black é muito fácil e agradável de dirigir e passa uma grande sensação de controle e segurança, tanto vazia como carregada. O motorista até esquece que está numa picape”, diz Gilmar de Paula, engenheiro-chefe da Plataforma Ranger na América do Sul.

Dirigibilidade exemplar

A excelente dinâmica veicular e dirigibilidade da Ranger se deve muito, também, à nova suspensão. Ela é a única com amortecedores externos à longarina na traseira e feixes de quatro estágios que garantem uma articulação do eixo 12% maior, proporcionando um rodar mais confortável mesmo sem carga. A suspensão dianteira independente, MacPherson, tem amortecedores com batentes hidráulicos.

Esse conjunto, somado à isolação eficiente da cabine, também faz da Ranger Black a picape com melhor conforto acústico da categoria, medido tanto pelo nível de ruído como pelo índice de articulação.

Com 5.370 mm de comprimento, 1.884 mm de altura e 3.270 mm de entre-eixos, a Ranger é a maior picape do segmento e também tem o melhor espaço interno. Os ângulos de ataque (30°), saída (26°) e transposição (22°) também revelam a sua disposição para superar obstáculos.

Valor de revenda

A Nova Ranger redefiniu o segmento de picapes médias. Única da categoria com uma geração totalmente nova, ela vem colhendo o sucesso desse pioneirismo. Desde o seu lançamento, no ano passado, é a picape que mais cresceu no mercado (48%). Já vendeu mais de 26.000 unidades e hoje é vice-líder do segmento.

O mix de vendas da linha também mudou. As versões de topo, que antes representavam menos da metade das vendas, hoje respondem por mais de 70% dos emplacamentos. Além de conquistar os principais prêmios da indústria, a Ranger recebeu outro reconhecimento importante do mercado: é a picape média com melhor valor de revenda.

Segundo a FIPE, a Ranger foi a única da categoria que teve valorização positiva (de 2,4 pontos percentuais na versão LTD+), ou perdas mínimas (de 3,8 pp na versão XLT e 7,8 pp na versão XLS), enquanto as principais concorrentes se depreciaram 10 ou 26 pontos percentuais, em média, no período de agosto de 2023 a agosto de 2024. (Fotos: Ford/Divulgação).