Nova campanha da Nissan antecipa redução de valor para clientes PCD

No mês internacional das Pessoas com Deficiência, a Nissan lança a campanha “Oferta Nissan PCD”, na qual antecipa para dezembro a redução de valor para este público, que inicialmente estava prevista para janeiro.

Assim, os clientes PCD em todo o território nacional podem adquirir o Nissan Versa versão Advance a partir de R$ 93.990 e o Nissan Kicks versão Active por R$ 95.990, ambos com taxa 0% em 18 vezes. A campanha já está vigente nas mais de 190 concessionárias da Nissan no Brasil e dura até 31 de dezembro.

Os descontos concedidos pela Nissan neste mês correspondem à futura redução de preço pela isenção parcial do ICMS, definida pelo Conselho nacional de Política Fazendária (Confaz). Efetiva a partir de 1º de janeiro de 2024 a decisão elevará o teto do benefício de R$ 100 mil para R$ 120 mil.

Nissan Mobilidade para todos

Respeito e cidadania fazem parte dos princípios e valores que a Nissan do Brasil acredita, assim como igualdade de oportunidades. Por isso, a fabricante japonesa de automóveis conta com um programa especial que se baseia em oferecer atendimento personalizado e exclusivo para as pessoas com deficiência descritas em lei (PCD), tabela especial de preços para modelos Nissan e entrega prioritária.