Nissan instala carregador para carros elétricos em São Paulo

Como parte do seu objetivo de ir além de comercializar veículos elétricos e contribuir para o desenvolvimento do ecossistema da mobilidade elétrica no Brasil, a Nissan instalou um novo ponto de carregamento rápido numa das principais áreas empresariais de São Paulo. O carregador é do tipo DC de 22 KWh, com dois conectores, um do tipo CHAdeMO e outro CCS2.

O equipamento, que tem a capacidade de gerar energia para dois carros ao mesmo tempo, fica dentro do D&D Shopping, que faz parte do complexo do World Trade Center São Paulo, localizado na região da Berrini, no bairro Cidade Monções, um ponto estratégico e de alto fluxo da cidade. Ele tem capacidade para carregar 80% das baterias do Nissan LEAF, veículo elétrico com mais de 1.200 unidades circulando no Brasil, em 90 minutos usando a tomada CHAdeMO.

O carregador fica no P2 do estacionamento do estabelecimento, no primeiro subsolo, e funciona 24 horas. Ele é operado pela Zletric, a maior empresa de rede de recarga para veículos elétricos do país. Por ter dois tipos de conectores, o carregador também pode ser usado por clientes que tenham carros elétricos de outras marcas.

Esta é mais uma iniciativa da Nissan para contribuir com a mobilidade elétrica do país. Em novembro de 2022, a Nissan inaugurou, junto com outros três parceiros, a Zletric, a Movida e a rede de postos SIM, o Rota Sul, um corredor privado de eletropostos que interliga os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A rota conta com dez pontos com carregadores rápidos e semirrápidos com uma distância de até 200 km entre eles.

No novo ponto de recarga, os clientes do Nissan LEAF têm a oportunidade de usar um dos benefícios do Nissan Be LEAF Club, o programa de vantagens dos proprietários do veículo 100% elétrico da Nissan, que dá direito a 10 recargas no valor total de até R$ 1.000 na rede Zletric. O novo ponto se soma aos outros 700 da Zletric espalhados em 15 estados, que estão disponíveis aos donos do LEAF.

Além desse benefício, o Nissan Be LEAF Club oferece uma série de outras vantagens, como serviço de concierge exclusivo pelo número (11) 97182-1852 ou por meio do email sac@nissan.com.br, desconto na Movida no aluguel do mesmo veículo em qualquer parte do Brasil, crédito de 50.000 pontos no programa Dotz, entre outros.