Nissan fará transição para alumínio de baixas emissões de CO2 até 2030

A Nissan Motor Co., Ltd. anunciou que utilizará componentes1 de alumínio de baixas emissões de CO 2 , produzidos a partir de alumínio verde ou reciclado, nos modelos novos e atuais a partir do ano fiscal2 de 2024. A meta é concluir a transição total para esse material até 2030.

O alumínio corresponde a aproximadamente 10% do peso do veículo. Ao utilizar alumínio de baixas emissões de CO 2 , a Nissan quer dar um passo significativo rumo ao seu objetivo de atingir a neutralidade de carbono.

A Nissan almeja atingir a neutralidade de carbono em todo o ciclo de vida3 de seus veículos até 2050.

O alumínio verde é produzido utilizando eletricidade não oriunda de combustíveis fósseis, podendo reduzir as emissões de CO 2 durante a produção em até aproximadamente 50%4. Além disso, o alumínio reciclado pode reduzir as emissões de CO 2 em até aproximadamente 95%5.

A Nissan tem comprado chapas de alumínio de baixas emissões de CO 2 da Kobe Steel, Ltd. e da UACJ Corporation para os painéis de veículos produzidos no Japão. Após a transição, a Nissan vai utilizar alumínio de baixas emissões de CO 2 para todos os componentes de alumínio (incluindo os processados) em todo o mundo, para reduzir ainda mais as emissões de CO 2 .