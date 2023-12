Nissan encerra celebrações do seu 90º aniversário com “taste” drive online

Hoje é celebrado o 90º aniversário da Nissan Motor Co., Ltd, concluindo meses de diferentes atividades que envolveram clientes, fãs, funcionários e comunidades que apoiaram a empresa ao longo das últimas nove décadas.

Em linha com o espírito que mantém desde a sua fundação, de “Ousar fazer o que os outros não fazem”, a Nissan está celebrando com o lançamento da sua mais doce criação. Com acabamento em um especial tom de marrom, o bolo comemorativo apresenta um design requintado feito à mão e um interior rico e diferenciado. Está aberto para “taste” drive online! Afinal, as “fatias” da história da Nissan estão disponíveis em diferentes canais virtuais da empresa.

A ação marca o final de uma série física e digital que explorou e celebrou os momentos atrevidos da Nissan no passado e no presente, ao mesmo tempo que proporcionou uma visão antecipada do futuro da empresa. A série incluiu:

Uma exposição especial do 90º aniversário na sede global da empresa, destacando toda a sua história;

Uma série de conteúdos nas redes sociais, “Daring 23”, marcando as atividades e aventuras da empresa em mercados de todo o mundo;

Uma página comemorativa de aniversário no site global da empresa.

Estes exemplos demonstram como a Nissan destacou durante ano momentos-chave da sua história como forma de estender a sua gratidão a todos aqueles que tornaram isso possível.

A Nissan é movida pelo compromisso inabalável de enriquecer a vida das pessoas, valorizando jornadas diferenciadas e tecnologia pioneira no seu objetivo de criar um mundo mais limpo, mais seguro e mais inclusivo. Confira o vídeo no link: https://www.youtube.com/watch?v=9l4VCx5X7bo&t=16s.