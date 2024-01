Nissan cresce 35% no Brasil, o triplo do mercado automotivo

Seguindo sua estratégia de evolução consistente e preparação de uma nova fase no Brasil, a Nissan fechou 2023 com um desempenho de vendas muito superior ao do mercado automotivo nacional. A marca japonesa registrou um crescimento de vendas de veículos de 35% no ano, se comparado a 2022, o triplo do registrado pelo setor no país, levando em consideração carros de passeio e veículos comerciais leves.

No total, a marca japonesa comercializou 72.558 veículos no Brasil no ano passado, atingindo 3,33% de participação de mercado, com forte presença do Nissan Kicks e performance em evolução da Frontier, do Versa e do Sentra. No fim do ano, o elétrico LEAF também retomou seu desempenho.

Com isso, a Nissan avançou uma posição no ranking nacional de vendas entre todas as marcas presentes no país, em relação a 2022, ficando na 8ª posição geral.

“Estamos evoluindo com consistência nos segmentos onde estamos presentes, posicionando nossos veículos como produtos competitivos e diferenciados para atender a demanda dos nossos clientes. O consumidor brasileiro é o nosso foco principal, desde a produção dos nossos automóveis aos serviços de pós-venda em nossas concessionárias, e é o reconhecimento e a satisfação deles que faz a Nissan avançar no Brasil”, afirma Gonzalo Ibarzábal, presidente da Nissan do Brasil.

Ao mesmo tempo que registrou um forte aumento nas vendas no país, a Nissan também segue evoluindo em outros pilares. A qualidade e atenção na jornada do cliente, por exemplo, receberam diversos reconhecimentos externos em 2023, com destaque para três honrarias no prêmio Melhores Empresas em Satisfação do Cliente (MESC), organizado pelo Instituto MESC em conjunto com o Google, e para a escolha como “Melhor Pós-Venda” do país pela pesquisa anual “Os Eleitos”, realizada pela Quatro Rodas em um levantamento feito exclusivamente com proprietários de veículos das diversas marcas presentes no mercado nacional.

Na manufatura, como parte de sua estratégia de evolução, a empresa anunciou um plano de investimentos de R$ 2,8 bilhões no Brasil. O montante permitirá o desenvolvimento de novos produtos e a instalação de novos equipamentos, ampliações na linha de produção e adoção de novos processos nas fábricas de veículos e de motores que integram o Complexo Industrial da Nissan em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Com isso, a unidade, que completa 10 anos agora em abril, vai produzir dois novos veículos utilitários esportivos (SUVs) e montar um motor turbo a partir de 2025.