Mustangs GT3 e GT4 estreiam em Daytona neste fim de semana

Os novos Mustang GT3 e GT4 de corrida, desenvolvidos pela Ford Performance e a Multimatic Motorsports, parceiras de longa data no esporte, estreiam neste final de semana em Daytona, nos EUA, dando início ao programa de competição da marca. O Mustang GT3 corre nas categorias GTD Pro e GTD das 24 Horas de Daytona Rolex e o Mustang GT4 na IMSA VP Racing Sports Car e no IMSA Michelin Pilot Challenge.

As 24 Horas de Daytona Rolex deram a largada no sábado, 27 de janeiro, às 15h20 (horário de Brasília), com transmissão pelo canal Grande Prêmio no Youtube. A tradicional corrida de resistência tem sido palco de vários sucessos para a Ford, desde a primeira vitória em 1966 até a mais recente, do Ford GTLM em 2017.

“Estamos prontos para lançar os Ford Mustang GT3 e GT4 em um momento muito emocionante do automobilismo”, diz Mark Rushbrook, diretor global da Ford Performance Motorsports. “Daytona tem sido palco de muitos momentos marcantes ao longo da nossa história e mal podemos esperar para retornar à IMSA”.

Na GTD Pro, a Ford e a Multimatic correm com dois Mustangs GT3. Os pilotos Chris Mies, Mike Rockenfeller e Harry Tincknell se revezarão no Mustang nº 64, enquanto Joey Hand e Dirk Müller, vencedores de Le Mans, se juntarão a Frédéric Vervisch no carro nº 65. Ambos os números homenageiam o 60º aniversário do Ford Mustang.

“A primeira corrida para um carro novo é sempre a mais desafiadora”, diz Larry Holt, vice-presidente executivo de operações de veículos especiais da Multimatic. “Daytona é o ápice de dois anos de trabalho intenso da Multimatic, da Ford e da M-Sport, sem poupar esforços para criar um carro capaz de enfrentar a lendária competição de duas voltas no relógio. Estamos prontos.”

A Proton Competition é outra equipe que corre com o Mustang GT3 na classe GTD com o nº 55. E duas equipes de clientes vão estrear o novo Mustang GT4 em Daytona: a KohR Motorsports com o Mustang GT4 nº 59 no IMSA VP Racing Sports Car Challenge e a McCumbee McAleer Racing com o carro número 13 no Michelin Pilot Challenge.