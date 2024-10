Mustang Super Cobra Jet 1800 bate o recorde no Mundial de Arrancada

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A prova de quarto de milha (cerca de 400 metros) corresponde, no automobilismo, ao que os 100 metros rasos são no atletismo. É a competição clássica de tiro curto para medir a explosão de potência e velocidade.

O Mustang Super Cobra Jet 1800, protótipo criado pela Ford Performance, divisão de veículos de alto desempenho e competição da marca, bateu pela terceira vez seguida o recorde mundial de arrancada com carro elétrico completo, com o tempo de 7,623 a 293 km/h (182,16 mph), nas finais mundiais da NMRA (National Mustang Racers Association), nos EUA.

O Mustang Super Cobra Jet 1800 já era dono dos dois recordes anteriores, de 7,759 segundos e 290 km/h registrado em março deste ano, e de 8,128 segundos e 277 km/h em 2021, em provas da National Hot Rod Association, nos EUA. O veículo foi pilotado por Pat McCue, dono da MLe Racecars, que também conquistou o recorde anterior.

“Dirigir este carro a mais de 290 km/h é definitivamente selvagem”, disse McCue. “Trabalhar todos os dias com nossa equipe na MLe Racecars e o incrível talento de engenharia da Ford Performance no desenvolvimento e na progressão do Cobra Jet 1400 para o Super Cobra Jet 1800 tem sido uma viagem incrível por si só”.

“Ver um Mustang totalmente elétrico vencer a pista em menos de oito segundos foi simplesmente inspirador. É um sinal claro de que a Ford não está apenas participando, mas liderando a revolução elétrica no automobilismo”, diz Mark Rushbrook, diretor da Ford Performance Motorsports. “Cada lição que aprendemos na pista é um passo para melhorar o desempenho dos nossos veículos elétricos para os clientes”.

Do conceito até o recorde, o Super Cobra Jet 1800 introduziu vários avanços em relação à versão anterior, de 1.400 cavalos. Entre eles, uma estratégia de controle personalizada e sistema inovador de bateria leve de última geração, com 30% mais energia, nascido da parceria entre a Ford Performance e a MLe Racecars. Essa máquina poderosa funciona com quatro inversores e dois pares de motores, otimizados para um nível sem precedentes de arrancada e performance.

“Com esta conquista histórica, fica claro que a jornada do Mustang Super Cobra Jet 1800 está longe de terminar”, completa Rushbrook. “O caminho dos veículos elétricos da Ford no esporte motorizado é promissor. A cada recorde que quebramos e barreira que vencemos, não estamos correndo só pela emoção de competir – estamos correndo em direção a um futuro onde o ronco de um motor pode ser tão silencioso quanto poderoso”. (Fotos: Ford Performance/Divulgação).

O conceito elétrico estabeleceu novo recorde mundial de quarto de milha com 7,623 segundos a 293 km/h.