Mustang Dark Horse conquista a sua primeira vitória na Nascar

O novo Ford Mustang Dark Horse pilotado por Brad Keselowski venceu a Goodyear 400 No último fim de semana, no autódromo de Darlington, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Esta foi a primeira vitória da marca na Temporada 2024 e também a primeira do piloto como sócio da equipe RFK Racing.

A Goodyear 400, com 400 milhas (644 km), é uma das corridas mais tradicionais do calendário anual da Nascar Cup Series. Ela faz parte da categoria desde 1957 e a Ford é sua maior vencedora, somando agora 20 vitórias. O Mustang Dark Horse, com motor V8 5.0, é o modelo do esportivo homologado para as ruas mais próximo de um carro de competição. A sua preparação para a pista foi feita pela Ford Performance, divisão de veículos de alto desempenho da marca.

Apenas para carros de série, a Nascar (National Association for Stock Car Auto Racing) é uma das categorias mais populares dos Estados Unidos. Desde que entrou na competição, em 2019, o Mustang conquistou um campeonato de fabricantes em 2020 e um campeonato de pilotos com Joey Logano em 2022. Ele também venceu várias provas importantes, incluindo a Daytona 500 duas vezes, a Southern 500 e a Brickyard 400, além da prova inaugural na estreia da nova geração, em 2022, no Los Angeles Memorial Coliseum.

“Eu adoro correr em Darlington. É um lugar especial para mim, seja ganhando ou não. Mas correr na frente o dia todo, ter um ótimo carro e vencer foi incrível. A Ford tem trabalhado muito para nos trazer até aqui, e aqui estamos. E há mais coisas boas por vir”, disse Brad Keselowski, que também já venceu a prova em 2018 com o Ford Fusion.

A próxima prova da Nascar Cup Series será a All-Star, no próximo domingo, 19 de maio, no North Wilkesboro Speedway. (Foto: Ford Performance/Divulgação).